Tous les enfants de plus de 2 ans devraient porter des masques à l’école, quel que soit leur statut vaccinal, selon un groupe de pédiatres – RT USA News

L’American Academy of Pediatrics (AAP) appelle les enfants de plus de 2 ans à porter des couvre-visages à l’école, même s’ils ont été vaccinés contre Covid-19, dépassant les directives du CDC américain car certains États interdisent les mandats de masque.

« La combinaison de couches de protection comprenant les vaccinations, le masquage et l’hygiène des mains propres rendra l’apprentissage en personne sûr et possible pour tout le monde » Le Dr Sonja O’Leary, présidente du Conseil de l’AAP sur la santé scolaire, a déclaré lundi dans un communiqué.

La recommandation va plus loin que les directives mises à jour publiées plus tôt ce mois-ci par les Centers for Disease Control and Prevention, affirmant que les étudiants et les employés des écoles entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masques. La semaine dernière, les responsables de la santé publique de Californie ont dit aux écoles de refuser l’entrée aux étudiants et au personnel qui refusaient de porter des masques, mais cela a fait marche arrière quelques heures plus tard, permettant aux districts scolaires locaux de décider comment appliquer leurs règles Covid-19.





L’AAP a opté pour une politique de masque général, affirmant que certaines écoles n’auront pas de système en place pour surveiller le statut vaccinal des élèves, mais les vaccinations pour une foule d’autres conditions médicales sont déjà appliquées par les districts à l’échelle nationale.

L’AAP répertorie les fabricants de vaccins Johnson & Johnson et Pfizer parmi ses principaux donateurs et partisans. Ironiquement, obliger tous les étudiants à porter des masques pourrait diminuer l’une des incitations à obtenir des jabs Covid-19.

La plupart des États américains n’ont pas de mandat de masque pour les écoles publiques, et huit ont interdit aux districts locaux d’imposer de telles ordonnances, selon Burbio.com, qui suit les réouvertures d’écoles et les politiques de pandémie. Neuf États ont des exigences de masque pour tous les étudiants, tandis que deux n’exigent que des enfants non vaccinés de porter des couvre-visages.





