Tous les enfants âgés de 16 et 17 ans se verront offrir le vaccin Covid avant la rentrée scolaire en septembre

Les JEUNES âgés de 16 et 17 ans se verront offrir un vaccin avant de retourner à l’école en septembre, peut révéler The Sun.

Les ministres veulent déployer des jabs pour les enfants pour la première fois – sous réserve de l’approbation des meilleurs médecins, ce qui, selon les initiés, pourrait arriver dans quelques semaines.

Cette décision est apparue alors que la nation était aujourd’hui censée célébrer la Journée de la liberté, lorsque les restrictions de Covid ont finalement été levées.

Cela étant reporté, Downing Street cherche désespérément à atteindre le nouvel objectif de la Journée de la liberté du 19 juillet – qui coïncide avec la date à laquelle tous les adultes doivent être piégés.

Ils souhaitent également offrir un vaccin à tous les étudiants de niveau A et collégiaux âgés de 16 et 17 ans en août, avant de reprendre leurs études à l’automne.

Une source de Whitehall a déclaré au Sun: «Sous réserve de l’approbation du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination, nous avons la capacité et la volonté de nous attaquer à ce groupe d’âge important.

« Les adolescents en fin d’adolescence sont parmi les membres les plus actifs socialement de la société, donc si nous pouvons couper cette transmission, cela ne peut être qu’une bonne chose. »

Des centaines de personnes ont fait la queue hier au stade de Tottenham Hotspur dans le nord de Londres, qui a ouvert ses portes en tant que centre de vaccination contextuel d’une journée.

Des créneaux ont été mis à disposition sur rendez-vous ou sans rendez-vous dans le cadre d’une énorme campagne d’inoculation.

Des cliniques Jabs ont également été installées sur les terrains de West Ham, Chelsea, Charlton et Crystal Palace.

Il y avait eu des craintes que les plus jeunes soient moins disposés à accepter le jab.

Les responsables avaient regardé à l’étranger et avaient vu des « données extrêmement positives » sur les avantages de la vaccination des jeunes.

Le Sun comprend qu’il y a suffisamment de vaccins Pfizer et Moderna pour vacciner les adolescents avant la fin du mois d’août.

Cependant, cela continuera d’être volontaire et les ministres n’ont pas l’intention de les forcer à se faire piquer.

On s’attend à ce qu’il n’y ait pas de décision sur l’opportunité de vacciner les plus de 12 ans jusqu’à ce que davantage de données sur l’innocuité du vaccin et des essais chez les jeunes enfants soient terminées.

MINISTRES EN COURSE

Les ministres sont actuellement dans une course pour administrer cinq millions de deuxièmes vaccins supplémentaires afin que la Grande-Bretagne puisse être déverrouillée d’ici le 19 juillet.

Le professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres à Public Health England (PHE), a déclaré que la capitale entrait dans un « sprint estival » pour faire vacciner autant de personnes que possible à temps pour le déverrouillage.

Hier, la patronne de PHE, Susan Hopkins, a déclaré qu’elle voulait voir tous les plus de 40 ans se faire piquer pour déverrouiller en toute sécurité le jour de la liberté, comme l’a promis le Premier ministre.

Elle a ajouté : « Nous devrions pouvoir atteindre le chiffre de 70 % avec deux doses avant le 19 juillet. »

Au rythme actuel, la Grande-Bretagne est en passe de donner à cinq millions de Britanniques supplémentaires leur deuxième dose – leur offrant une protection supplémentaire et plus de pouvoir pour arrêter les hospitalisations – au cours des quatre prochaines semaines.

Mme Hopkins a également confirmé les informations selon lesquelles les Britanniques pourraient être en mesure d’échapper à la quarantaine de voyage détestée de dix jours s’ils sont doublement piqués, en déclarant: «Je pense que dans le futur, je ne sais pas quand, je peux imaginer une situation où nous aurons des alternatives à l’isolement pour les personnes qui ont deux doses du vaccin. »

Cependant, elle était plus sombre sur la perspective d’une augmentation plus importante des cas et a suggéré qu’un autre verrouillage pourrait être nécessaire si les hôpitaux sont inondés de patients Covid.

Elle a déclaré: «Nous devrons peut-être procéder à d’autres verrouillages cet hiver.

« Je ne peux pas prédire l’avenir – cela dépend vraiment du fait que les hôpitaux commencent à être submergés à un moment donné. »

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a également refusé d’écarter l’idée, déclarant: « L’essence du virus est que vous ne pouvez jamais dire que la mission est accomplie. »

Mais le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que le Nord-Ouest « traversait » la dernière phase de la pandémie et qu’un soutien supplémentaire apporté à la région portait ses fruits.

Il a déclaré à la BBC : « Je pense que nous en sortons. Je pense que nous devons maintenant être prudents et proportionnés dans la façon dont nous gérons les choses à l’avenir. »

La nouvelle survient alors que Boris Johnson a annoncé que le meilleur médecin de Covid, Sir Patrick Vallance, dirigera un nouveau bureau des sciences et de la technologie pour faire de la Grande-Bretagne une superpuissance scientifique.

Jusqu’à présent, 42,96 millions de Britanniques ont eu leur premier jab

Le Premier ministre présidera un nouveau Conseil national de la science et de la technologie pour saisir les énormes gains réalisés par les experts pendant la crise de Covid et placer la science et la technologie au cœur de la politique du gouvernement.

M. Johnson a déclaré hier soir : « De la découverte à la livraison, notre programme de vaccination a prouvé ce que le Royaume-Uni peut réaliser à grande échelle et rapidement.

« Avec la bonne direction, le bon rythme et le bon soutien, nous pouvons donner vie à de nombreuses autres percées scientifiques et technologiques qui transforment la vie des gens à travers le Royaume-Uni et le monde. »