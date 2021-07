Tous les endroits où vous devez encore porter un masque facial à partir du 19 juillet révélés

Les masques FACE dans les transports en commun et les commerces ne seront plus obligatoires après le 19 juillet.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a fait cette annonce à la Chambre des communes aujourd’hui.

Les masques faciaux ne seront plus obligatoires dans les transports publics – mais leur utilisation est encouragée Crédit : Reuters

Cependant, il a ajouté que les couvre-visages seraient recommandés dans les espaces clos et dans les transports publics pour arrêter la propagation de Covid.

Les passagers seront fortement encouragés à porter des masques dans les voitures bondées pour réduire la transmission.

S’exprimant à la Chambre des communes avant le point de presse de Boris Johnson à 17 heures, M. Javid a déclaré: « Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons annuler les restrictions légales et nous rapprocher d’une vie normale.

« Maintenant, grâce aux sacrifices partagés du peuple britannique et au mur protecteur de notre programme de vaccination, nous avons fait d’énormes progrès. »

Il n’y aura pas d’amende pour ne pas porter de masques et il n’y a aucun droit légal pour les magasins d’obliger les clients à porter des masques.

On ne s’attendra pas non plus à ce que les boîtes de nuit obligent les clients à porter des masques.

Le refus de porter un masque dans les transports en commun ou dans les commerces ne justifiera plus d’amendes mais les personnes seront toujours invitées à se masquer.

La semaine dernière, le Premier ministre a exhorté les gens à utiliser leur propre jugement pour décider quand mettre un masque, mais Downing Street semble avoir durci sa position au cours de la semaine dernière et publiera des conseils avisés.

Dans un superbe revirement, Sajid Javid a annoncé que les passeports vaccinaux seraient encouragés pour les grands lieux tels que les boîtes de nuit au-delà de la semaine prochaine.

Après 18 mois de verrouillage, M. Javid a déclaré aux députés que le gouvernement poursuivrait la quatrième et dernière étape de la feuille de route la semaine prochaine.

Il a déclaré que les quatre tests cruciaux – le déploiement du vaccin se poursuit à un rythme soutenu; les jabs coupent les maladies graves; les infections ne risquent pas de paralyser le NHS ; il n’y a pas de variantes inquiétantes émergentes – ont été adoptées.

M. Javid a déclaré aux députés: « Nous avons examiné de près les données par rapport à ces quatre tests et nous sommes fermement convaincus que c’est le bon moment pour rapprocher notre pays de la normale.

« Donc, nous passerons à la prochaine étape de notre feuille de route en juillet. Et à ceux qui disent pourquoi faire ce pas maintenant – je dis, sinon maintenant, quand ? »