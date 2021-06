TOUS les endoctrinements WOKE, anticapitalistes et anti-américains entassés dans UN discours de remise des diplômes – The Right Scoop

C’est ce dont les enfants sont bombardés toute la journée à l’école publique. Sortez-les tant que vous le pouvez encore. Cela déforme leurs esprits d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer, d’une manière que les faits et les informations ne pourront peut-être jamais corriger. C’est ce que sont la propagande et le lavage de cerveau.

La cérémonie de remise des diplômes à la Justice High School en Virginie la semaine dernière consistait en ce que son nom implique : des ordures de justice sociale.

Le conférencier principal Abrar Omeish, un démocrate du conseil scolaire du comté de Fairfax, a donné le crapfest SJW le plus réveillé que je pense avoir jamais entendu au même endroit. Il est presque impossible de résumer cette démonstration macabre, mais nous avons un segment assez représentatif de deux minutes du très long et très terrible discours de ce charlatan se faisant passer pour un éducateur et un fonctionnaire.

Il convient de noter que la procédure s’est ouverte avec la garde de couleur JROTC et l’hymne national, pour une raison quelconque. Étant donné que le reste de la cérémonie crache sur l’Amérique, je ne sais pas pourquoi cela a commencé de cette façon. La chose suivante était le serment d’allégeance, que la présidente de classe appelait « l’hymne de la nation », où elle se terminait par la phrase « une nation, sous Allah ». Le Daily Wire ajoute que « Omeish était hors de vue de la caméra, mais une photo d’un autre diplôme récent la montre comme la seule personne sans sa main sur son cœur pendant la promesse. »

Voici une haine de deux minutes d’Omeish.

Comme vous le savez, j’aime le dire, MAIS ATTENDEZ IL Y A PLUS. Encore une fois, d’après l’excellent rapport de Luke Rosiak de Daily Wire.

Le président du gouvernement étudiant a ensuite présenté Omeish en notant qu’elle était « coprésidente de Virginie pour la campagne Bernie Sanders » et que son père, Esam Omeish, était un « dirigeant et membre du conseil d’administration du Centre islamique Dar al-Hijrah ». qui « a élevé sa fille pour qu’elle soit une femme franche ». Dar al-Hijrah est une mosquée fréquentée par deux des pirates de l’air du 11 septembre ainsi que le tireur de l’attaque de 2009 contre Fort Hood. Son imam était Anwar al-Awlaki, que le président Barack Obama a ordonné d’assassiner par une frappe de drone pour avoir comploté le terrorisme pour Al Queda. Omeish a noté que son père était présent à la remise des diplômes.

Oh et devinez quoi. Cette conférencière de remise des diplômes remplit l’esprit des enfants de son idéologie ? C’est elle.

Eh bien, n’est-ce pas à propos d’un coup de pied dans les dents. Vos impôts au travail, parents de Fairfax !

C’est tout autour de vous, messieurs. De la maternelle à la remise des diplômes, de la cour d’école au lieu de travail, du gouvernement local aux affaires mondiales, dans la presse et sur les « nouvelles » du câble et même les forces armées et au-delà.

Mais tout commence dans les écoles. Vous devriez demander à vos enfants CE SOIR si ce genre de conneries est à les leurs.