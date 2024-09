Tous les employés d’Annapurna Interactive ont démissionné après l’échec des négociations de scission

L’ensemble du personnel de l’éditeur/développeur de jeux Annapurna Interactive a démissionné simultanément de son propre chef. La raison de cette démission est l’échec des négociations sur la scission en une entité distincte, a indiqué Bloomberg. rapports.

Le directeur d’Annapurna Interactive, Nathan Geri, est son commandant en chef de la vidéo de l’entreprise locale. Plus de vidéos sur les photos de l’Annapurna співробітників.

« Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement », a déclaré l’ancien directeur de l’entreprise. « Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement », a déclaré l’ancien directeur de l’entreprise.

Un porte-parole d’Annapurna Pictures a confirmé que la division des jeux avait approché la société pour envisager la possibilité de créer une société distincte, mais « les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord ».

Selon la fondatrice d’Annapurna Pictures, Megan Ellison (fille du fondateur et président d’Oracle, Larry Ellison), cet événement n’affectera pas les accords existants avec les développeurs de jeux sur la sortie des jeux. Un nouveau directeur de la division jeux a déjà été nommé et le recrutement est en cours.

En 2022, la chaîne YouTube People Make Games a publié une enquête sur Annapurna. Des développeurs indépendants ayant travaillé avec l’entreprise ont dénoncé le comportement toxique des fondateurs d’Annapurna, et la direction de la division jeux s’est rangée du côté des fondateurs dans tous les litiges.

Dans le cadre des récentes nouvelles concernant la coopération entre Remedy Entertainment et Annapurna, le directeur de la communication de Remedy, Thomas Puha expliqué que le licenciement des employés d’Annapurna Interactive n’affectera pas les plans du studio.

Beaucoup d’entre vous nous contactent pour nous parler des nouvelles concernant Annapurna (désolé de voir ce qui se passe pour tous ceux qui sont impliqués) Interactive. Merci pour votre attention ! L’accord de Remedy pour Control 2, y compris les droits d’Alan Wake et Control AV, est avec Annapurna Pictures, et nous auto-publions… — Thomas Puha (@RiotRMD) 13 septembre 2024

« Beaucoup d’entre vous nous contactent pour nous parler de l’actualité autour d’Annapurna (désolé de voir ce qui se passe pour tous ceux qui sont impliqués) Interactive. Merci pour votre attention ! L’accord de Remedy pour Control 2, y compris les droits d’Alan Wake et de Control AV, est avec Annapurna Pictures, et nous auto-éditons Control 2. (J’espère que j’ai bien compris ; il est 5 heures du matin en Finlande et je souffre du décalage horaire) », a déclaré le communiqué.

Autrement dit, Remedy Entertainment coopère avec Annapurna Picture, et non avec Annapurna Interactive, qui fait partie de la société mère. Il y aura donc des films ou des séries télévisées basés sur Control et Alan Wake, et Control 2 est parfait.