Tous les employés d’Annapurna Interactive démissionnent : ce que nous savons

Les contrées sauvages extérieures.

Photo : Annapurna Interactive

Le personnel d’Annapurna Interactive, la division de jeux vidéo d’Annapurna Pictures, et les créateurs de jeux comme Errer et Les contrées sauvages ont tous quitté leur emploi, rapporte Bloomberg« Les 25 membres de l’équipe d’Annapurna Interactive ont démissionné collectivement », a déclaré l’ancien président Nathan Gary au média dans un communiqué de groupe.. « C’est l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eu à prendre et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. » Avec l’équipe, Gary a négocié avec leur société mère, la fondatrice d’Annapurna Pictures, Megan Ellison, pour devenir une société indépendante. Ellison se serait retirée des négociations, ce qui a entraîné la démission de l’équipe. « Notre priorité absolue est de continuer à soutenir nos partenaires développeurs et éditeurs pendant cette transition », a déclaré Ellison Bloomberg« Nous nous engageons non seulement à poursuivre notre gamme de jeux existante, mais également à étendre notre présence dans l’espace interactif, alors que nous continuons à rechercher des opportunités pour adopter une approche plus intégrée de la narration linéaire et interactive dans le cinéma et la télévision, les jeux et le théâtre. » Vulture a contacté les représentants d’Annapurna Interactive et d’Ellison pour obtenir des commentaires.

Le nouveau président d’Annapurna Interactive, Hector Sanchez, aurait dit aux développeurs que tous leurs projets se poursuivraient comme prévu, avec de nouveaux employés remplaçant l’ancien personnel. Donc, si vous attendiez le Blade Runner 2033 : Le Labyrinthe jeu, tu peux respirer, du moins pour l’instant.