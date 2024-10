Tous les emplacements des codes sécurisés « Black Ops 6 »

Niché dans le Call of Duty : Black Ops 6 niveaux, vous pouvez trouver des coffres-forts contenant de l’argent que vous pouvez dépenser pour vos améliorations et vos buffs. Mais ils ne sont pas faciles à trouver et pour les ouvrir, vous devrez récupérer les codes. Heureusement, la plupart des codes de sécurité peuvent être trouvés de la même manière en réglant une radio à proximité et en écoutant le message diffusé.

Dans ce guide, nous aborderons tous les emplacements de codes de sécurité dans chaque niveau et fournirons une ventilation plus détaillée de l’emplacement de chacun d’eux.

Codes de sécurité « Call of Duty : Black Ops 6 »

Le Opérations noires 6 les codes de sécurité se trouvent à ces endroits :

Dans le bunker secret sous la maison – The Rook

Derrière le rideau blanc à côté du bar lors du gala – Most Wanted

Dans un petit bureau sur le côté gauche du restaurant – Blood Feud

Au sommet du bâtiment principal à l’emplacement ‘Village’ au sud-ouest – Saison de Chasse

À l’intérieur du bâtiment à gauche, avant d’entrer sur la place centrale – The Cradle

Dans la partie rouge du bâtiment, à droite du distributeur automatique dans les vestiaires – Emergence

À l’étage avec le coffre-fort, près de l’ascenseur – High Rollers

Dans une pièce latérale à l’enregistrement à l’aéroport – Ground Control

À l’étage supérieur du bâtiment dans l’avant-poste avec « 13 » sur le côté – Under The Radar

Emplacement du code de sécurité Rook

Ce premier coffre-fort peut être effectué à tout moment dans The Rook. Cependant, il s’agit d’un processus incroyablement long. Nous allons passer en revue les étapes de base ici, mais vous pouvez trouver un guide complet à ce sujet dans notre répartition des tâches à effectuer dans la planque.

Tout d’abord, vous devez allumer le générateur au sous-sol, puis jouer les bonnes touches du piano près de la cuisine. Cela peut être fait en utilisant Blacklight pour voir les notes sur les murs.

Cela ouvrira une porte secrète menant au bunker secret sous la maison. Résolvez le puzzle de type Wordle sur la porte à votre droite après avoir atteint l’intersection dans le bunker, puis résolvez également le chiffre.

Ce chiffre est assez simple, il suffit de faire correspondre les chiffres du mot de code avec les lettres en bas pour trouver le mot que vous devez créer.

Revenez ensuite au carrefour et prenez encore à droite. Franchissez la porte et crochetez la porte suivante pour ouvrir une autre pièce avec une clé que vous pouvez récupérer.

Enfin, revenez en arrière et prenez encore à droite à l’intersection et utilisez la clé sur la dernière porte verrouillée. Ici, vous pouvez trouver une radio que vous devez régler en faisant correspondre la longueur d’onde et la fréquence à ce qui est affiché à l’écran. Cela diffusera un message que vous devrez écouter attentivement.

Ce message est différent pour chacun et mentionnera quatre objets spécifiques. Dans cette pièce, vous pouvez ensuite utiliser votre Blacklight pour révéler les numéros de ces quatre objets, ce qui constitue le code du coffre-fort de la chambre à l’étage.

Nos phrases étaient : « Ivan a éteint la lampe près du placard à balais, il ne reste que la lueur de la télévision. Il a regardé fièrement le drapeau de son pays clignoter sur l’écran. Dans cette phrase, les quatre objets numérotés dans la pièce étaient la lampe, le balai, la télévision et le drapeau. Les nombres correspondant à ces objets étaient 1, 8, 3 et 6.

Gardez à l’esprit que les chiffres peuvent être sur l’objet ou à côté et que le message peut vous décourager. Par exemple, nous avons cherché un « placard à balais » pendant environ 5 minutes, mais il s’est avéré que l’objet n’était que le balai.

Cela fait, montez à l’étage vers la chambre à gauche après avoir monté l’escalier principal près de la porte d’entrée de The Rook. Ici, entrez le code basé sur les chiffres à côté des objets pour ouvrir le coffre-fort.

Emplacement du code de sécurité de Blood Feud

Dès le début de la deuxième partie de la mission, où vous devez entrer dans le restaurant, entrez par le côté gauche (direction dans laquelle vous faites face). Montez sur le camion et ouvrez la bouche d’aération ici, tournez à droite une fois que vous y entrez.

Ouvrez la trappe sous vous et tuez les deux ennemis. À l’intérieur, vous trouverez la radio que vous devez régler comme celle de The Rook. Il jouera une séquence aléatoire de nombres pour tout le monde. Prenez-en note puis ouvrez le coffre-fort dans le coin arrière de la pièce.

Emplacement du code de sécurité le plus recherché

Une fois que vous entrez dans le gala, vous pouvez récupérer ce code de sécurité. Tournez à droite et traversez les rideaux dorés entre le bar et la zone fermée par des rideaux blancs. Évitez simplement le garde en vous accroupissant derrière la plante.

Traversez pour passer derrière la zone fermée par des rideaux blancs et utilisez la radio. Le coffre-fort est également de retour ici.

Emplacement du code de sécurité pour la saison de chasse

Cette mission est unique en Opérations noires 6car il s’agit d’un monde ouvert. Cependant, lorsque vous commencez, dirigez-vous vers l’emplacement « Village » au sud-ouest. C’est l’un des campements ennemis.

Au centre de la zone, vous trouverez un grand et haut bâtiment. Montez dessus pour trouver la radio dans une pièce sombre au deuxième étage. Le coffre-fort se trouve juste à l’extérieur de cette pièce, sur votre droite.

Emplacement du code de sécurité du Cradle

Une fois la saison de chasse terminée, vous démarrerez automatiquement la mission The Cradle. Vers le début, vous verrez un ensemble de deux petits bâtiments à gauche et à droite et un grand bâtiment au milieu. Dirigez-vous vers celui sur votre gauche.

En haut des escaliers, vous trouverez la radio sur une petite table, avec le coffre-fort sur votre gauche encastré dans le mur.

Emplacement du code de sécurité d’urgence

Le prochain code de sécurité se trouve dans la section rouge de la zone sur votre carte. En passant, vous verrez un distributeur automatique devant vous, avant de tourner à gauche pour combattre le boss de cette aile. Tournez à droite et dirigez-vous vers les vestiaires.

Ici, sur un porte-serviettes, vous trouverez la radio, avec le coffre-fort situé dans le coin de la pièce.

Emplacement du code de sécurité High Rollers

Lorsque vous atteignez le niveau du coffre-fort, avant de faire le plein d’armes, assurez-vous de vous diriger vers l’ascenseur. Juste à côté, vous trouverez la radio.

Une fois que vous avez le code, contournez l’autre côté de l’ascenseur pour trouver le coffre-fort niché dans un coin, près d’un canapé.

Emplacement du code de sécurité Ground Control

Dans Ground Control, vous finirez par entrer dans l’aéroport et combattre une tonne d’ennemis dans la zone d’enregistrement. Au fond, vous trouverez quelques bureaux, avec la radio située sur les étagères sous ces bureaux.

Juste à votre gauche, après avoir obtenu le code de la radio, vous trouverez une petite pièce latérale avec le coffre-fort à l’arrière.

Emplacement du code de sécurité sous The Radar

Dans Under The Radar, vous devrez dans un premier temps planifier une méthode d’infiltration pour vous et vos alliés. Une fois de retour dans la zone après avoir joué le rôle de Sev et piloté le pistolet sur l’hélicoptère, vous traverserez la zone que vous venez d’explorer. Finalement, vous entrerez dans un bâtiment au fond de la zone avec le numéro 13 situé sur le côté.

Montez à l’étage et utilisez la radio sur l’établi. Le coffre-fort se trouve derrière vous dans la pièce, dans la zone fermée par le portail que vous devriez pouvoir ouvrir.

Pour encore plus de guides de campagne pour Opérations noires 6 consultez notre guide sur les récompenses de la campagne, ainsi que sur les endroits où vous pouvez trouver de l’argent en jouant aux missions.