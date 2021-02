Tous les élèves du secondaire doivent porter des masques dans les salles de classe, conseille le gouvernement

Les élèves du secondaire en Angleterre seront invités à porter des masques dans les salles de classe pendant les premières semaines après la réouverture, a annoncé le gouvernement dans le cadre de mesures visant à faciliter le verrouillage.

Les responsables espèrent que l’instruction, qui ne s’applique pas aux écoles primaires, s’appliquera pendant une période limitée et sera combinée avec des tests à domicile rapides volontaires deux fois par semaine pour tous les élèves du secondaire et du collège.

Les plans font partie de la feuille de route du gouvernement pour assouplir les restrictions nationales contre les coronavirus en Angleterre, à commencer par la réouverture des écoles primaires et secondaires à tous les élèves à partir du 8 mars pour un enseignement en face à face.

La feuille de route stipule: «Le gouvernement recommande que l’utilisation de masques faciaux dans l’enseignement supérieur, l’enseignement supérieur et les écoles secondaires soit étendue pour une période limitée à tous les environnements intérieurs – y compris les salles de classe – à moins qu’une distance sociale de 2 m ne puisse être maintenue.»

La National Deaf Children’s Society, cependant, a déclaré que la recommandation de se couvrir le visage dans les écoles secondaires pourrait avoir un impact «dévastateur» sur la capacité de 35 000 élèves sourds à prendre part aux cours.

«Le gouvernement ne peut pas faire une annonce et s’attendre à ce que cela suffise», a déclaré le chef de la politique de l’organisme de bienfaisance Ian Noon. «Il doit agir rapidement pour montrer exactement comment il garantira que les enfants sourds pourront toujours accéder à leurs cours.»

Le document de la feuille de route ajoute que les élèves des écoles secondaires et des collèges seront invités à utiliser un dispositif à flux latéral à leur retour dans quinze jours – et s’ils sont testés négatifs, ils seront autorisés à reprendre les cours en face à face.

Ils devront subir quatre tests rapides au cours des deux premières semaines du trimestre sur place avant d’être invités à effectuer les tests à domicile deux fois par semaine.

Décrivant son plan, Boris Johnson a déclaré à la Chambre des communes: «Toutes les preuves montrent que les salles de classe sont les meilleurs endroits pour nos jeunes et c’est pourquoi j’ai toujours dit que les écoles seraient les dernières à fermer et les premières à rouvrir. .

«Et sur la base de notre évaluation des données actuelles par rapport aux quatre tests, je peux dire à la maison que dans deux semaines à compter d’aujourd’hui, les élèves et les étudiants de toutes les écoles et de tous les établissements d’enseignement supérieur peuvent reprendre en toute sécurité un enseignement en face-à-face, soutenu par deux – des tests hebdomadaires des élèves du secondaire et du collège.

«Les familles et les bulles de garde d’enfants seront également encouragées à se faire tester régulièrement. Les clubs de petit-déjeuner et après l’école peuvent également rouvrir et les activités d’autres enfants, y compris le sport, peuvent reprendre si nécessaire pour aider les parents à travailler.

Avant la déclaration du Premier ministre aux députés, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Nous partageons l’objectif du gouvernement de ramener tous les enfants en classe dès que possible, mais nous restons préoccupés par l’idée de une approche «big bang» d’un retour complet des élèves tous en même temps.

«C’est très différent des plans en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord dans lesquels un retour progressif est prévu, et il est difficile de comprendre pourquoi l’approche en Angleterre irait tellement plus loin.