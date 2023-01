Tous les développeurs qui veulent que vous vouliez un casino à New York

Le conseil de la communauté locale n’est pas non plus convaincu, a déclaré Layla Law-Gisiko, présidente de son comité d’utilisation des terres, du logement et du zonage. Il craint que le marché du travail soit déjà tendu dans la région et qu’un casino puisse s’attaquer aux populations vulnérables. “Les casinos glamour n’existent que dans les films de James Bond”, a-t-elle déclaré.

Chantiers d’Hudson

Related Companies, le développeur derrière Hudson Yards dans le Far West Side de Manhattan, et Wynn Resorts ont été les premiers à annoncer une offre pour une licence de jeu.

Ils espèrent transformer la gare de triage tentaculaire et non développée de la moitié ouest de Hudson Yards, située à côté du Javits Center, en un quartier de congrès et de divertissement. Il faudrait construire une plate-forme de près de 10 acres au-dessus des voies ferrées.

Jeff T. Blau, le directeur général de Related, a récemment déclaré dans une interview à Bloomberg qu’il voulait “le casino le plus haut de gamme probablement jamais construit”, ainsi que 1 500 chambres d’hôtel, 20 restaurants, une discothèque et d’autres divertissements ajoutés au placer.

L’entreprise avait initialement accepté de construire six immeubles résidentiels, dont une part d’appartements en dessous du prix du marché, avec des parcs et une école d’ici 2025. Ce plan devra être modifié, mais la nouvelle offre comprendra toujours une école, un espace ouvert et des logements abordables, a déclaré M. Weinstein, le porte-parole de Related.

Si cette vision ne respecte pas les promesses initiales du site, la communauté et les élus pourraient contester le plan.

Brad Hoylman, le sénateur de l’État dont le district comprend Hudson Yards, a déclaré qu’il était préoccupé par la construction d’une école et de logements si près du casino proposé.