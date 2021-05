Tous les détails sur les festivals de musique 2021

Cela fait des siècles que nous n’avons pas assisté à un concert ou à un festival musical. La pandémie COVID-19 a remplacé les concerts en personne par des jam sessions virtuelles et des drive-in, mais le moment est enfin venu: les festivals de musique sont de retour.

Avec tous les Américains âgés de 12 ans et plus désormais éligibles pour un vaccin, les cas de COVID-19 en baisse dans les 50 États et les directives d’assouplissement des masques des Centers for Disease Control and Prevention, l’industrie de la musique live reprend vie.

Lollapalooza devrait devenir le premier grand festival de musique multi-genre du pays après 15 mois lamentables, et aussi le plus grand, qui devrait accueillir 100000 fans par jour à Chicago à la fin du mois de juillet.

Et ce n’est pas le seul festival de musique du calendrier. Voici une liste des festivals de musique à venir:

Pour les amateurs de musique désireux de revenir aux concerts, un calendrier d’automne chargé (espérons-le) vous attend

Pays Thunder

Têtes d’affiche: Old Dominion, Kane Brown, Lynyrd Skynyrd, Blake Shelton, Big & Rich, Eric Church, Dierks Bentley, Russell Dickerson, Dustin Lynch, Luke Combs et plus.

Lorsque: Du 11 au 13 juin (Iowa), du 15 au 18 juillet (Wisconsin), du 10 au 12 septembre (Floride) et du 14 au 17 octobre (Arizona).

Où: Forest City, Iowa; Twin Lakes, Wisconsin; Kissimmee, Floride; Florence, Arizona.

Sécurité: « Je pense que la nature humaine nous dit maintenant d’attendre et de voir, mais dans notre monde, ce sont les dates qui fonctionneraient le mieux », a déclaré Gerry Krochak, directeur du marketing et des relations avec les médias de Country Thunder, à Arizona Daily Star: Tucson. continuera à suivre les CDC et (directives locales). «

Des billets: En vente maintenant sur countrythunder.com.

Rouler fort

Têtes d’affiche: A $ AP Rocky, Travis Scott, Post Malone, Megan Thee Stallion, 21 Savage, Playboi Carti, Young Thug, Lil Uzi Vert, Roddy Rich, Trippie Redd, DaBaby, Lil Baby, Rick Ross, Gucci Mane, Fetty Wap, T- Pain, Lil Durk, Lil Yachty et plus encore.

Lorsque: 23-25 ​​juillet.

Où: Hard Rock Stadium de Miami.

Sécurité: Les organisateurs du festival disent qu’ils travaillent actuellement avec des responsables locaux et nationaux pour «assurer la sécurité de nos fans», selon les informations sur la santé et la sécurité figurant sur le site Web. Les organisateurs n’ont pas précisé si les participants doivent porter des masques ou être vaccinés, mais ont suggéré aux fans de «garder un œil sur nos réseaux sociaux pour obtenir des informations à jour».

Des billets: Épuisé sur rollingloud.com.

Lollapalooza

Têtes d’affiche: Foo Fighters, Post Malone, Tyler, le créateur, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, DaBaby, EarthGang, Rico Nasty, slowthai, BROCKHAMPTON, Playboi Carti, Band of Horses, Young Thug, Modest Mouse et plus encore.

Lorsque: 29 juillet-août. 1.

Où: Grant Park à Chicago.

Sécurité: Tous les festivaliers devront être complètement vaccinés ou fournir une preuve de résultats négatifs au test COVID-19 dans les 24 heures suivant leur participation à Lollapalooza chaque jour.

Des billets: En vente maintenant sur lollapalooza.com

Bonnaroo

Têtes d’affiche: Foo Fighters, Lizzo, Tyler, The Creator, Tame Impala, Megan Thee Stallion, Lana Del Rey, Lil Baby, Run The Jewels, Janelle Monáe, Phoebe Bridgers, deadmau5, G-Eazy, Jack Harlow, Jason Isbell & The 400 Unit, Brittany Howard et plus encore.

Lorsque: 2-5 sept.

Où: Manchester, Tennessee.

Sécurité: Les responsables affirment que « des mesures de santé et de sécurité améliorées » ont été prises, bien qu’ils n’aient pas défini de directives spécifiques. Les Bonnarooviens recevront des informations concernant « les changements aux politiques et procédures qu’ils devront connaître avant d’entrer dans le festival et les terrains de camping ».

Des billets: En vente maintenant à bonnaroo.com.

BouteilleRock

Têtes d’affiche: Guns N ‘Roses, Stevie Nicks, Foo Fighters, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, G-Eazy, Brandi Carlile, Jimmy Eat World, Maren Morris et plus encore.

Lorsque: 3-5 sept.

Où: Napa Valley Expo à Napa, Californie.

Sécurité: BottleRock respectera les directives COVID-19 «en place au moment du festival», selon les informations sur la santé et la sécurité du festival.

Des billets: En vente sur bottlerocknapavalley.com. Les billets de trois jours sont épuisés. Les billets d’une journée seront mis en vente le 27 mai.

Festival d’été

Têtes d’affiche: Chance the Rapper, Brett Eldredge, Joan Jett and the Blackhearts, Miley Cyrus, Run the Jewels, Dave Matthews Band, T-Pain, Styx, Chris Stapleton, Shaquille O’Neal (DJ Diesel) et des dizaines d’autres têtes d’affiche.

Lorsque: 2-4, 9-11 et 16-18 septembre.

Où: Henry Maier Festival Park à Milwaukee.

Sécurité: La commissaire du département de la santé de Milwaukee, Kirsten Johnson, a déclaré que « des masques vont être portés et appliqués » au Summerfest, mais une preuve de vaccination n’est actuellement pas requise, bien qu’encouragée.

Des billets: En vente maintenant à summerfest.com.

Festival de musique Pitchfork

Têtes d’affiche: Erykah Badu, Saint-Vincent, Phoebe Bridgers, Big Thief, Angel Olsen, Flying Lotus, Animal Collective, Kim Gordon, Thundercat et plus encore.

Lorsque: 10-12 sept.

Où: Union Park à Chicago.

Sécurité: Les organisateurs exigent que tous les festivaliers âgés de 12 ans et plus soient complètement vaccinés ou aient une preuve d’un test COVID-19 négatif au cours des dernières 24 heures, pour chaque jour du festival. Des masques seront requis sur tout le terrain du festival.

Des billets: En vente maintenant sur pitchforkmusicfestival.com.

La vie est belle

Têtes d’affiche: Billie Eilish, Green Day, Tame Impala, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Haim, Illenium, A $ AP Rocky, Young Thug et plus encore.

Lorsque: 17-19 septembre.

Où: Centre-ville de Las Vegas.

Sécurité: Les organisateurs sont en « contact étroit avec les responsables locaux et nationaux », selon les informations sur la santé et la sécurité du festival.

Des billets: Épuisé. Liste d’attente et échange de billets disponibles maintenant lifeisbeautiful.lyte.com

Fête des émeutes

Têtes d’affiche: Nine Inch Nails, Pixies, Devo, Run the Jewels, The Smashing Pumpkins, Faith No More et plus encore.

Lorsque: 17-19 septembre.

Où: Douglas Park à Chicago.

Sécurité: « Nos directives de sécurité continueront d’évoluer alors que nous travaillons avec les responsables de la santé locaux et nationaux pour vous offrir les directives les plus claires possible », selon la FAQ du festival. « Il y aura un certain nombre de mesures de sécurité supplémentaires que nous utiliserons cette année dans le meilleur intérêt de tous les participants. »

Des billets: Tout Les laissez-passer de trois jours, VIP compris, sont vendus sur riotfest.org (le festival annoncé sur Instagram, les billets d’une journée seront bientôt disponibles).

Festival de musique Firefly

Têtes d’affiche: Billie Eilish, The Killers, Tame Impala, Lizzo, Megan Thee Stallion, Cage the Elephant, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Diplo, Nelly, Phoebe Bridgers et plus.

Lorsque: 23-26 septembre.

Où: Les bois à Dover, Delaware.

Sécurité: Les organisateurs ont déclaré que bien qu’il « soit trop tôt pour dire exactement quelles précautions seront en place au festival », le festival « suivra tous les mandats applicables au COVID-19 ».

Des billets: En vente maintenant à fireflyfestival.com.

Plus fort que la vie

Têtes d’affiche: Korn, Stained, Cypress Hill, Metallica, Jane’s Addiction, Rise Against, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Machine Gun Kelly, Metallica, Judas Priest, Mudvayne et plus.

Lorsque: 23-26 septembre.

Où: Highland Festival Grounds au Kentucky Exposition Center à Louisville, Kentucky.

Sécurité: « Des mesures de sécurité renforcées seront en place sur la base des dernières directives des responsables de la santé des gouvernements des villes, des comtés et des États », selon la FAQ du festival. « Toutes les mesures de sécurité seront publiées avant nos événements, affichées à toutes les entrées et appliquées tout au long de nos événements. »

Des billets: En vente maintenant sur louderthanlifefestival.com (Sunday VIP, Weekend Top Shelf épuisé).

Festival de rock rebelle

Têtes d’affiche: Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, Five Finger Death Punch, Legends of Wu-Tang, The Used, Rise Against et plus encore.

Lorsque: 23-26 septembre.

Où: Central Florida Fairgrounds à Orlando, en Floride.

Sécurité: Les détenteurs de billets seront encouragés à porter des masques lorsqu’ils effectuent des achats dans les restaurants, les boissons, les marchandises et les guichets, ainsi que dans les toilettes, selon Billboard. Des stations de désinfectant pour les mains seront situées sur tout le site du festival. Le festival fournira toutes les mesures de sécurité supplémentaires plus proches de la date de l’événement.

Des billets: En vente maintenant sur rebelrockfest.com (3 jours Monster Energy VIP, 3 jours Ultimate VIP, 3 jours Rebel Axxess et autres pass VIP d’une journée sont épuisés).

Bal des gouverneurs

Têtes d’affiche: Billie Eilish, A $ AP Rocky, J Balvin, Post Malone, DaBaby, Megan Thee Stallion et plus encore.

Lorsque: 24-26 septembre.

Où: Citi Field à New York.

Sécurité: Les organisateurs ont déclaré que les mesures de sécurité sont actuellement «une cible mouvante, car les directives en matière de santé évolueront avec le temps».

Des billets: En vente maintenant à gouvernorsballmusicfestival.com.

Festival d’Ohana

Têtes d’affiche: Kings of Leon, Pearl Jam, Brandi Carlile, My Morning Jacket, Black Pumas, Eddie Vedder, Maggie Rogers, The Frames et plus encore.

Lorsque: 24-26 septembre.

Où: Doheny State Beach à Dana Point, Californie.

Sécurité: À l’approche du festival, « les détenteurs de billets recevront des mises à jour régulières avec les informations importantes nécessaires pour planifier leur visite », selon les informations sur la santé et la sécurité sur le site.

Des billets: En vente maintenant sur ohanafest.frontgatetickets.com.

Limites de la ville d’Austin

Têtes d’affiche: George Strait, Billie Eilish, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Rufus Du Sol, DaBaby, Erykah Badu, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Machine Gun Kelly et plus.

Lorsque: 1-3 et 8-10 octobre.

Où: Zilker Park à Austin, Texas.

Sécurité: Les organisateurs ont déclaré que des mesures de sécurité contre les coronavirus seraient en place en octobre.

Des billets: Les billets pour une journée seront mis en vente le 25 mai sur aclfestival.com/tickets (admission générale, admission générale +, billets VIP et Platine 3 jours pour les deux week-ends sont épuisés.)

Terres extérieures

Têtes d’affiche: Guns N ‘Roses, Stevie Nicks, Foo Fighters, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, G-Eazy, Brandi Carlile, Jimmy Eat World, Maren Morris et plus encore.

Lorsque: 29-31 octobre.

Où: Golden Gate Park à San Francisco.

Sécurité: Les organisateurs établiront des protocoles finaux, en fonction des informations sur la santé et la sécurité du festival.

Des billets: En vente sur sfoutsidelands.com/tickets (l’admission générale et les billets VIP sont épuisés, mais les billets du Golden Gate Club sont disponibles à partir de 1795 $.)