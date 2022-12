Tous les détails sur le match des quarts de finale

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 nous a offert des rencontres folles depuis le début. Nous avons vu de belles histoires d’opprimés avec une multitude d’objectifs. Jusqu’à présent, la course a été divertissante et les enjeux n’ont fait qu’augmenter. Jetons un coup d’œil au calendrier et aux équipes qui doivent s’affronter

Croatie vs Brésil

Date – 9 décembre

Heure – 20h30 IST

La Croatie et le Brésil s’affronteront lors du premier quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les Croates ont battu une équipe japonaise fougueuse qui a causé quelques bouleversements en cours de route dans cette campagne. Dominik Livaković a été leur héros lors des tirs au but en sauvant trois pénalités contre l’équipe japonaise pour aider son équipe à se qualifier pour le tour suivant.

Le Brésil, quant à lui, a traversé la Corée du Sud en les battant par une marge de 4-1 alors que Richarlison, Vinicius Jr, Neymar et Lucas Paqueta ont tous obtenu leur nom sur la feuille de match. La Seleco semble en pleine forme en ce moment.

La Croatie et le Brésil s’affronteront au Education City Stadium

Pays-Bas contre Argentine

Date – 10 décembre

Heure – 12 h 30 IST

Les Pays-Bas ont assuré leur place en quart de finale après avoir battu une jeune équipe américaine 3-1 en huitièmes de finale. Cody Gakpo a semblé être une menace devant le but et a réussi à marquer dans chacun des matchs de la phase de groupes de cette édition de la Coupe du monde de football.

L’Argentine a connu un début difficile avec une défaite contre l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, mais a réussi à remettre sa campagne sur les rails depuis. Ils ont battu une équipe australienne têtue 2-1 en huitièmes de finale, alors que les buts de Lionel Messi et Julian Alvarez les ont aidés à progresser.

Ce match aura lieu au stade de Lusail

Maroc vs Portugal

Date – 10 décembre

Heure – 20h30 IST

Le Maroc a scénarisé l’une des plus belles histoires de la Coupe du monde à ce jour. Ils ont battu la Belgique, fait match nul contre la Croatie et ont dominé leur groupe avant d’affronter l’Espagne en huitièmes de finale. Alors que beaucoup les auraient éliminés, les hommes de Walid Regragui ont été résolus à l’arrière et ont remporté une victoire spéciale sur cette équipe espagnole aux tirs au but.

Le Portugal, en revanche, a infligé la plus lourde défaite des huitièmes de finale alors qu’il se déchaînait contre la Suisse. L’équipe nationale portugaise a battu les Suisses 6-1 alors que Goncalo Ramos s’est offert un magnifique coup du chapeau lors de la grande occasion.

Ce match se jouera au stade Al Thumama

Angleterre contre France

Date – 11 décembre

Heure – 12 h 30 IST

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire divertissante 3-0 contre le Sénégal en huitièmes de finale. Ils étaient impitoyables sur le terrain alors que Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayoko Saka figuraient sur la feuille de match.

La France a aussi été vraiment en forme splendide cette campagne. Olivier Giroud est intervenu chaque fois que nécessaire et Kylian Mbappe est une force avec laquelle il faut compter car il semble imparable pour le moment. Ce luminaire a tous les ingrédients pour un affichage divertissant.

Ce match aura lieu au stade Al Bayt

