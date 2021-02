Tous les détails sur le look beauté abordable des Golden Globes de Sarah Hyland

Le coiffeur note même qu’ils ont sorti la même référence d’inspiration, donc le look de ce soir a été écrit dans les étoiles. «C’était l’expérience la plus étrange», décrit-il. « Nous avons littéralement retourné nos téléphones et … nous avons tous les deux la même image. »

En termes simples, « nous y sommes allés, wow. »

Bien sûr, le travail de Ryan a été rendu facile parce qu’il travaille avec l’actrice depuis «au moins sept ans».

«Nous sommes une équipe formidable … Nous sommes tous des amis proches», partage-t-il. «Nous avons beaucoup de plaisanteries amusantes, j’attends avec impatience nos conversations. Cela ne ressemble jamais à du travail parce que c’est comme sortir avec des amis. Nous sommes là pour soutenir Sarah, que nous aimons, et nous faisons simplement partie de l’équipe . C’est une super expérience, beaucoup de rires! «

Si vous voulez recréer le look de la star par vous-même, Ryan renverse le thé.

Pour commencer, le coiffeur « a préparé les cheveux essorés à la serviette de Sarah en appliquant l’OGX Protecting + Silk Blowout Thermal Primer Cream », qui a créé « douceur et brillance avant le brushing ».

«J’ai ensuite ajouté OGX Renewing + Argan Oil of Morocco Voluminous Mousse du milieu de la tige aux extrémités pour ajouter du volume», explique-t-il. « Ensuite, j’ai utilisé le sèche-cheveux GHD Helios Professional pour sécher les cheveux de Sarah. »