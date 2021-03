Katharine McPhee donne naissance à son bébé n ° 1!

Katharine McPhee ne pouvait pas être plus heureuse en tant que nouvelle maman.

Une source proche de l’artiste de 36 ans a déclaré à E! News en exclusivité que Katharine est « tellement excitée » d’avoir accueilli son premier enfant avec son mari David Foster. L’équipe du producteur de musique de 71 ans a confirmé l’arrivée du petit garçon chez E! News le mercredi 24 février.

« Katharine, David et le bébé vont tous très bien », révèle l’initié. « Katharine est tellement excitée que le bébé soit enfin là. Elle attendait d’être maman depuis longtemps et ne pouvait pas être plus heureuse que le moment soit venu. »

Une deuxième source connectée à Katharine dit à E! Nouvelles exclusivement que le Scorpion alun réussit à équilibrer son travail avec sa famille nouvellement agrandie.

« Katharine passe un moment merveilleux en tant que mère, et ensuite, elle fera bientôt la promotion de son nouveau spectacle Confort campagnard sur Netflix », partage l’individu.

Katharine était invitée sur Podcast sur la grossesse informée du Dr Berlin le lundi 1er mars, où elle a rappelé que le «plus grand défi» de sa récente grossesse était sa peur de subir une «rechute» avec son trouble de l’alimentation. Elle était auparavant entrée dans un programme de traitement intensif en octobre 2005 après avoir lutté contre la boulimie.