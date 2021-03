La communauté TikTok a parlé. Le KVD Beauty Good Apple Skin-Perfecting Foundation Baume est la base incontournable. Cherchez simplement le hashtag #kvdfoundation sur TikTok et vous verrez plus que les vidéos de beauté standard élogieuses et délirantes de la qualité d’un produit. Vous verrez des regards choqués et même des mots maudits incrédules sur l’efficacité réelle de cette fondation. Il parvient à couvrir l’hyperpigmentation et les perfections cutanées à un point tel que votre peau semble parfaitement claire, aucun filtre n’est nécessaire. Le fond de teint à couvrance totale a une couverture modulable avec une finition mate qui se fond parfaitement dans votre peau.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy