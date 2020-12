Ariana Grande a un tout nouveau fiancé … et un tout nouveau rock!

Le 20 décembre, la chanteuse de « Positions » a partagé sur elle Instagram qu’elle est fiancée à un agent immobilier de luxe Dalton Gomez, avec qui elle a commencé à sortir plus tôt cette année et a confirmé sa romance en mai dans la vidéo pour elle et Justin Bieberla chanson de « Stuck With U. »

« pour toujours et certains », a écrit Ariana dans la légende d’un diaporama qui la montrait se sentir bien avec Dalton, ainsi que des photos de son nouveau cierge magique.

Le bijou unique semble être un «diamant ovale allongé de 5 carats, serti à un angle et accentué d’une perle». Andrew Brown, Président de WP Diamonds, a déclaré à E! Nouvelles de la bague. Il ajoute: « En supposant une combinaison de couleurs et de clarté élevées, une bague personnalisée comme celle-ci coûterait environ 150 000 $ à 200 000 $. »

Shannon Delaney-Ron, directeur des communications chez JamesAllen.com, partage que le diamant et la perle semblent être sertis sur une fine bande de platine. Elle estime que la bague pourrait «estimer entre 200 et 300 000 dollars».