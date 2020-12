Doublez les Bachelorettes, doublez le bling!

Après un rebondissement surprise dans la saison 16, Tayshia Adams a finalement trouvé l’homme (et le rocher) de ses rêves. Zac Clark a posé la question à la star de télé-réalité lors de la finale de mardi La bachelorette– et elle a dit oui! Le beau gosse a ensuite glissé une bague en diamant de 3,25 carats conçue par Neil Lane à son doigt alors qu’ils obtenaient leur bonheur pour toujours, le style ABC.

La bague comporte un diamant taille émeraude entouré d’un halo de 27 diamants ronds, plus 67 diamants de plus autour du bord et de la bande.

Juste avant la proposition de Zac, Tayshia lui a dit: «Cette première nuit quand je suis arrivé ici, j’étais extrêmement enthousiasmée par la possibilité de trouver l’amour, mais aussi très nerveuse et effrayée, car je ne savais pas si trouver le véritable amour était possible. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, je me suis dit: ‘Il est différent et cet homme est gentil. Il montre de la gratitude et a le plus grand sourire. Il a traversé beaucoup de choses, mais n’a jamais abandonné, mais a aussi appris à lis-moi mieux que personne ne l’a jamais fait et sait me réconforter quand je suis en panne. Il y a eu un moment dans ma vie où j’ai pensé que je ne me marierais jamais, à cause de toute la douleur et du chagrin que j’avais traversé, et j’ai touché le fond absolu. Et je sais que je t’ai dit que je t’aime, mais. .. C’est plus que ça. «

Zac a posé la question, Tayshia a accepté et les tourtereaux sont partis dans le taxi en carton inspiré de New York qui a fait une apparition à leur date de « ville natale ».

Tayshia a d’abord révélé qu’elle prévoyait de se retrouver avec Brendan Morais, mais après être allés faire des emplettes, le couvreur a dit qu’il n’était pas prêt à se remarier après son divorce de son lycée chérie. Il ne voulait pas qu’elle soit avec un partenaire qui n’était pas «entier».