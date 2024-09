Tous les détails des tenues de Meghan Markle à l’ouverture de la librairie Godmothers

Ce week-end, Conditions générales de vente J’ai eu un aperçu exclusif de la vie sociale de Montecito à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle librairie, Godmothers, à Summerland, en Californie. Meghan Markle était présente à la soirée de bienvenue du vendredi soir et aux événements du samedi, et semblait à l’aise avec le groupe réuni.

L’ouverture de la librairie nous a offert un aperçu du style quasi décontracté de la duchesse de Sussex, les vêtements qu’elle enfile pour socialiser avec ses amis et sa communauté. Ce n’est pas si différent de sa garde-robe de travail ; Meghan a longtemps privilégié les looks monochromes et neutres, et ses deux tenues de ce week-end étaient en phase avec cette esthétique.

Sara Prince La duchesse de Sussex à la fête du vendredi soir.

Pour la soirée entre amis et en famille du vendredi soir, la duchesse de Sussex a opté pour une tenue entièrement ivoire, avec un débardeur et un pantalon Ralph Lauren. Elle a accessoirisé avec des chaussures noires Aquazurra, une pochette noire Khaite et des lunettes de soleil Heidi Merrick. Le pantalon, qui semble être celui de Ralph Lauren, (plus en stock maintenant) — il semble que ce soit la même paire que Meghan portait en 2018 pour assister à Wimbledon aux côtés de sa belle-sœur, Kate Middleton.

Débardeur en coton mélangé Ralph Lauren

Sara Prince Meghan chez les marraines samedi.

Samedi, pour une série de panels organisés par Godmothers, Meghan a choisi une (également plus en stock), avec lequel elle a associé Elle avait accessoirisé sa tenue avec des lunettes de soleil Celine et un sac Givenchy. Les deux jours, Meghan portait son collier tennis en diamant de Logan Hollowell.

Sandales mules à lanières en cuir Etana de Jimmy Choo

Récemment, Meghan a parlé de ses choix de style dans une interview avec le Le New York Times« Je passe beaucoup de temps à chercher des marques sur Google », explique-t-elle. « Quand les gens sont en ligne pour chercher des choses ou pour lire des articles, j’essaie de trouver de nouveaux créateurs formidables, en particulier dans des territoires différents. »

Plus précisément, lorsque la duchesse sait qu’elle sera sous les feux des projecteurs, elle dit qu’elle fait des choix délibérés dans ses tenues. « Quand je sais qu’il y a un coup de projecteur mondial et qu’une attention particulière sera portée à chaque détail de ce que je pourrais ou non porter, alors je soutiens les créateurs avec lesquels j’ai de très bonnes amitiés et les petites marques émergentes qui n’ont pas reçu l’attention qu’elles devraient recevoir. C’est l’une des choses les plus puissantes que je puisse faire », a-t-elle expliqué.

