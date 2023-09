Tous les détails de sa carte de statut de Services aux Autochtones Canada étaient corrects, à l’exception de la photo.

Lorsque Cynthia Williams a reçu sa carte de certificat de statut d’Indienne de Services aux Autochtones Canada (SAC), elle a déclaré avoir été choquée de constater que la mauvaise photo y figurait.

Toutes les informations étaient correctes, mais l’image était celle de quelqu’un qu’elle ne reconnaissait pas.

Williams, du village de Witset, à 400 kilomètres au nord-ouest de Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique, a demandé la carte en août 2022 et l’a obtenue en août. Après un an d’attente, elle dit qu’elle était tellement découragée qu’elle n’avait pas l’énergie nécessaire pour tenter de corriger la situation.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, Williams a finalement décidé de se tourner vers les réseaux sociaux pour voir si elle pouvait savoir quelle photo figurait sur sa carte.

Elle a rapidement obtenu sa réponse et est depuis en contact avec ISC. Mais maintenant, Williams et la personne sur sa carte – Marnie Brenner de Williams Lake, en Colombie-Britannique – ont autant de questions que de réponses sur cette confusion.

« Je suis tellement déçu parce qu’ils ne m’ont jamais dit ce qui était arrivé à ma photo », a déclaré Williams à CBC. « Est-ce sur quelqu’un d’autre [card]? Personne ne m’a dit [anything] ».

Aube du jour Kamloops13h09Deux femmes de la Colombie-Britannique dénoncent la confusion dans les photos des cartes de statut Après des mois d’attente, Cynthia Williams a finalement reçu sa carte de statut, pour découvrir qu’une confusion avait été faite et que la photo de quelqu’un d’autre figurait sur sa carte d’identité.

Brenner, quant à elle, dit qu’elle se rend compte que des erreurs peuvent survenir, mais elle s’interroge sur le système en place pour délivrer des cartes de statut dites « sécurisées ».

« D’après mon expérience, si c’est arrivé une fois, c’est arrivé plus d’une fois », a déclaré Brenner, dont la photo figure sur sa propre carte de statut.

« Si cela s’est produit deux fois, alors nous devrions vraiment examiner le système et le corriger dès que possible. »

Marnie Brenner a découvert grâce aux médias sociaux que sa photo avait été utilisée par erreur sur la carte de certificat de statut d’Indienne de Cynthia Williams. (Soumis par Marnie Brenner)

« C’est un peu déconcertant »

Williams a publié la carte de statut défectueuse sur sa page Facebook et affirme qu’elle a immédiatement généré de nombreux commentaires. Elle dit que le message a été partagé 61 fois, ce qui a conduit à la connexion avec Brenner.

Lorsque Brenner a été informée pour la première fois du message, elle a dit qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une sorte d’arnaque. Mais une fois qu’elle l’a vu – et qu’elle a vu sa photo sur la carte – elle dit s’être dit : « Ce n’est pas bien. »

Brenner dit qu’elle a maintenant réfléchi au processus détaillé que doivent suivre les peuples autochtones pour obtenir des cartes de statut, et à la « violation » de ses informations personnelles qui a fait que sa photo s’est retrouvée sur la carte de quelqu’un d’autre.

« Vous vous demandez : ‘Pourquoi ma photo tourne-t-elle partout ?' », a déclaré Brenner. « Je suis curieux de savoir comment cela se passe.

« C’est un peu déconcertant. »

On montre la carte de certificat de statut d’Indienne délivrée à Cynthia Williams, sur laquelle figure la photo de Marnie Brenner. (Soumis par Cynthia Williams)

Des mesures d’assurance qualité sont en place : ISC

Selon le gouvernement fédéral, une carte de statut montre qu’un individu est inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens et « jouit de certains avantages et droits », notamment l’éducation, des exemptions fiscales spécifiques et des services de santé non assurés. Une carte signifie également l’admissibilité d’une personne à « une gamme de programmes et de services fédéraux, provinciaux ou territoriaux ».

Le gouvernement fédéral note également que l’ISC a commencé à délivrer des cartes de statut sécurisées en 2009 pour aider à protéger les personnes enregistrées contre le vol d’identité.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC, un porte-parole d’ISC a déclaré que les erreurs d’impression sur les cartes « sont rares… et lorsqu’elles sont identifiées, toute carte émise à tort est annulée et une carte correcte est réémise rapidement ».

Le communiqué indique également qu’ISC et son imprimeur de cartes tiers « ont mis en place des mesures d’assurance qualité pour éviter ce type de problèmes, mais ils peuvent survenir sans que ce soit la faute du demandeur ».

Selon le communiqué, de nouvelles cartes sont émises « dans un délai d’une semaine ou deux après la découverte de l’erreur ».

Brenner dit qu’elle n’a pas eu de nouvelles directement d’ISC concernant la présence de sa photo sur la carte de Williams.

Quant à Williams, elle dit qu’un représentant de l’ISC lui a dit qu’elle devrait présenter une nouvelle demande de carte. Williams, cependant, dit qu’elle ne l’a pas encore fait.

« Je viens de parler à notre bureau de bande local, la dame qui s’occupe des cartes de statut, et elle m’a dit de venir demain », a déclaré Williams jeudi après-midi.

« Je n’y suis jamais parvenu parce que je suis toujours déçu. Le délai pour présenter une demande – des gens obtiennent leur passeport plus rapidement, et ma carte d’identité de la Colombie-Britannique est arrivée plus rapidement, mon [driver’s] le permis est arrivé plus vite. »