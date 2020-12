Manchester United a annoncé des plans pour le retour des fans à Old Trafford.

Le Grand Manchester étant actuellement au niveau trois, aucun fan n’est autorisé à entrer dans le stade United.

Mais avec le statut de niveau à revoir le 16 décembre, le match de Premier League de United contre Leeds quatre jours plus tard pourrait voir le retour des fans pour la première fois depuis mars.

Si le Grand Manchester est transféré au niveau deux, 2000 fans seront autorisés à pénétrer dans Old Trafford, avec des billets au prix de 30 £ pour les adultes, 15 £ pour les moins de 20 ans et plus de 65 ans et 10 £ pour les enfants.

Ces billets seront situés dans le stand Sir Alex Ferguson et à Stretford End, les fans pouvant postuler individuellement ou par groupes de deux.

La majorité des billets seront attribués aux détenteurs de billets de saison et un vote au hasard aura lieu match par match.

Les demandes seront acceptées des détenteurs d’abonnements de la saison dernière, qu’ils aient ou non renouvelés. Les nouveaux détenteurs d’abonnements pourront également postuler.

Les supporters qui postulent doivent se conformer à un nouveau code de conduite, qui encourage un comportement respectueux et une distanciation sociale dans le stade.