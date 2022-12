Tous les députés se retirent aux prochaines élections générales alors que Matt Hancock poursuit de «nouvelles possibilités»

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La date des prochaines élections générales n’a pas encore été fixée, mais une vague de députés a déjà annoncé qu’ils ne se représenteraient pas.

Ce fut une année tumultueuse pour la politique britannique, avec trois Premiers ministres en autant de mois et plus de revirements que toute personne raisonnable pourrait s’attendre à suivre.

Des dizaines de députés des conservateurs et des travaillistes ont décidé de s’arrêter là, invoquant dans certains cas le climat actuel comme raison de leur démission.

La durée maximale d’un Parlement est de cinq ans à compter du jour de sa première réunion, ce qui signifie que le Parlement actuel se dissoudra automatiquement le mardi 17 décembre 2024. Les députés avaient été invités à confirmer leur intention de se présenter – ou non – d’ici le 5 décembre.

Ci-dessous, nous examinons les grands noms qui ont décidé de quitter la vie de Westminster derrière eux.

Quels députés se retirent ?

CONSERVATEURS

Matt Hancock a goûté à la célébrité grâce à son passage à la télé-réalité (Archives PA)

Matt Hancock, député conservateur de West Suffolk

Après son apparition controversée sur Je suis une célébrité, Matt Hancock a annoncé publiquement son intention de se retirer le 7 décembre.

Écrivant au Premier ministre Rishi Sunak déclarant qu’il cherchait à “influencer le débat public” de l’extérieur du Parlement, il a fait remarquer qu’il avait découvert un “tout nouveau monde de possibilités”.

Notamment, cette décision faisait suite à une lettre d’un haut responsable de son association conservatrice locale exprimant qu’il n’était «pas apte» à représenter la région.

L’ancien secrétaire à la Santé, M. Hancock, est député de West Suffolk depuis 2010.

Sajid Javid a fait plusieurs offres infructueuses pour diriger le pays (fil de sonorisation)

Sajid Javid, député conservateur de Bromsgrove

Le 2 décembre, l’ancien secrétaire d’État à la Santé et à l’Action sociale Sajid Javid a annoncé que cette législature serait sa dernière.

Il a décrit son poste comme un «privilège incroyable“, remarquant qu’il “continuera à soutenir le gouvernement et les causes auxquelles je crois”.

L’ancien secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales représente Bromsgrove depuis 2010.

Dehenna Davison n’est au Parlement que depuis trois ans (fil de sonorisation)

Deheena Davison, députée conservatrice de Bishop Auckland

Élue en 2019, Deheena Davison jongle actuellement entre sa position à la Chambre des communes et un rôle de présentatrice sur GB News.

Le 25 novembre, elle a annoncé son intention de se retirer via son la page Facebook.

Elle avait été considérée comme l’une des “étoiles montantes” du parti conservateur jusqu’à son annonce soudaine le mois dernier.

Gary Streeter est un député vétéran (Médias PA)

Gary Streeter, député conservateur du sud-ouest du Devon

Partager sa lettre de démission par Twitter le 25 novembre, Sir Gary Street a déclaré: “Ce fut un honneur et un privilège de servir les habitants du sud-ouest du Devon et je continuerai à le faire jusqu’aux prochaines élections.”

Sir Gary a été élu pour la première fois pour représenter Plymouth Sutton en 1992, puis South West Devon en 1997.

Alors qu’il était dans l’opposition, de 1998 à 2001, il a été secrétaire d’État fantôme au développement international.

Crispin Blunt, député conservateur de Reigate

Le député conservateur Crispin Blunt (Médias PA)

Crispin Blunt représente sa circonscription de Surrey depuis 25 ans, mais en mai dernier, il a confirmé son intention de se retirer.

Il avait déjà suscité la fureur après avoir pris la défense d’un collègue reconnu coupable d’agression sexuelle sur un enfant.

M. Blunt a précédemment été président de la commission restreinte des affaires étrangères et sous-secrétaire parlementaire pour les prisons et la justice pour mineurs sous David Cameron.

L’ancien ministre de l’énergie Chris Skidmore (Archives PA)

Chris Skidmore, député conservateur de Kingswood

En poste depuis 2010, M. Skidmore a déclaré le 26 novembre qu’il ne se présenterait plus aux élections.

Au cours de son mandat de député, il est devenu vice-président du Parti conservateur pour la politique en 2018.

Il est le représentant de Kingswood depuis 2010.

Députée de Norwich Chloe Smith (fil de sonorisation)

Chloe Smith, députée conservatrice de Norwich North

En tant que députée de Norwich North depuis 2009, Chloe Smith a confirmé la nouvelle via son site web le 22 novembre.

En 2023, elle deviendra la députée la plus ancienne de l’une ou l’autre des circonscriptions de Norwich de l’histoire moderne.

Sir Charles Walker est député depuis 17 ans mais est mécontent du climat actuel. (PENNSYLVANIE)

Sir Charles Walker, député conservateur de Broxbourne

Député depuis 2005, Sir Charles a révélé en février qu’il ne se représenterait pas.

Décrivant l’environnement politique actuel comme “assez toxique”, il a ensuite déclaré TimesRadio que « je soupçonne que nous allons perdre les prochaines élections générales ».

Nigel Adams a tenu une variété de mémoires ministériels (AFP via Getty Images)

Nigel Adams, député conservateur de Selby et Ainsty

Auparavant ministre pour l’Asie au bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, M. Adams a été élu en 2010.

Il a remporté une majorité de plus de 20 000 voix en 2019 mais a confirmé en avril qu’il souhaitait passer du temps à poursuivre d’autres intérêts.

William Wragg a appelé Boris Johnson et Liz Truss à démissionner l’année du chaos conservateur (Médias PA)

William Wragg, député conservateur de Hazel Grove

M. Wragg est vice-président de l’influent comité de 1922 et est député du Grand Manchester depuis 2015.

Cependant le 22 novembre. il a annoncé qu’il ne se représenterait plus.

“En attendant, je continuerai à représenter les électeurs au mieux de mes capacités et je remercie tout le monde pour leur merveilleux soutien au fil des ans”, a-t-il déclaré.

Adam Afriyie a fait face à une demande de mise en faillite du HMRC l’année dernière (PENNSYLVANIE)

Adam Afriyie, député conservateur de Windsor

Représentant Windsor depuis 2005, M. Afriyie a fait son annonce en juillet.

“C’est un double et inattendu honneur d’avoir été élu le premier député conservateur noir de l’histoire de notre Parti”, avait-il alors déclaré.

Avant d’être sélectionné comme candidat au Parlement, M. Afriyie a travaillé pour Jeffrey Archer en disgrâce lors de sa tentative infructueuse de devenir maire de Londres en 1999.

TRAVAIL

Dame Margaret est députée depuis près de 30 ans (Getty Images)

Dame Margaret Hodge, députée travailliste de Barking

La députée chevronnée occupe son poste depuis 1994 et a été ministre d’État au Travail et plus tard au ministère de la Culture sous le dernier gouvernement travailliste.

Dame Margaret a annoncé en décembre de l’année dernière qu’elle ne se représenterait pas.

Elle a auparavant été chef du conseil d’arrondissement d’Islington London de 1982 à 1992.

Margaret Beckett est une autre ancienne députée travailliste qui se retire (PENNSYLVANIE)

Dame Margaret Beckett, députée travailliste de Derby South

Dame Margaret a servi sa circonscription depuis 1983 et a occupé une série de postes de haut niveau au sein du parti.

Sous John Smith, elle a été chef adjointe du parti travailliste, puis sous Tony Blair, la députée a été chef de la Chambre des communes et plus tard secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales. Elle a également été ministre des Affaires étrangères entre 2006 et 2007.

Mais après près de 40 ans, Dame Margaret a déclaré en mars dernier que ce mandat serait son dernier.

Harriet Harman a également été chef adjointe du parti (Parlement britannique)

Harriet Harman, députée travailliste de Camberwell et Peckham

Mme Harman sert sa circonscription depuis 1982 et est chaleureusement considérée comme «la mère de la maison».

La députée a occupé des postes dans divers cabinets et cabinets fantômes, mais a annoncé en décembre 2021 que ce mandat serait son dernier.

Ben Bradshaw est un ancien journaliste de la BBC Radio (Getty Images)

Ben Bradshaw, député travailliste d’Exeter

M. Bradshaw est devenu député lorsque le Parti travailliste est arrivé au pouvoir sous Tony Blair en 1997.

Il a été secrétaire d’État à la culture, aux médias et aux sports de 2009 à 2010 sous Gordon Brown.

En février, il a annoncé qu’il ne se représenterait plus.

Jon Cruddas a précédemment déclaré que le parti travailliste était paralysé par son manque de radicalisme (GETTY IMAGES)

Jon Cruddas, député travailliste de Dagenham et Rainham

Ayant occupé son siège pendant 21 ans, M. Cruddas a confirmé en août qu’il ne représenterait pas sa circonscription aux prochaines élections générales.

“Il n’y a jamais de bon moment pour partir mais, avec les conservateurs en crise tant au niveau local que national, je pense qu’il est temps de laisser quelqu’un de nouveau relever le défi”, a-t-il déclaré au Flûte à bec Romford.

Dame Rosie Winterton doit également démissionner de son poste de députée (Archives PA)

Dame Rosie Winterton, députée travailliste de Doncaster Central

Députée de Doncaster Central depuis 1997, Dame Rosie Winterton est également vice-présidente depuis 2017.

Elle a confirmé en février qu’elle se retirerait.

Barry Sheerman, député de Huddersfield (Parlement de la BBC)

Barry Sheerman, député travailliste (coop) de Huddersfield

Représentant Huddersfield depuis 1979, M. Sheerman est le plus ancien député travailliste.

Il a confirmé la nouvelle de son départ prévu en décembre 2021.

Alex Cunningham a annoncé le mois dernier qu’il ne se représenterait pas (Wikimedia Commons)

Alex Cunningham, député travailliste de Stockton North

M. Cunningham a confirmé son intention de déménager en novembre 2021.

Il est député depuis mai 2010.

(Médias PA)

Paul Blomfield, député travailliste de Sheffield Central

M. Blomfield a confirmé en février 2022 qu’il ne soutiendrait pas une décision qu’il a qualifiée de “difficile”.

Atteignant ses 70 ans l’année prochaine, il considérait son poste – qu’il occupe depuis 2010 – comme un “privilège extraordinaire”.

Wayne David, député travailliste de Caerphilly

L’ancien ministre fantôme des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, M. David, a annoncé en février qu’il ne choisirait pas de se faire réélire.

Dr Alan Whitehead, député travailliste de Southampton

Élu sous le Parti travailliste de Tony Blair en 1997, M. Whitehead est l’un des deux seuls députés travaillistes du Hampshire.

En janvier 2022, il a écrit dans une lettre aux membres du parti qu’à 71 ans, il “ne pouvait pas s’engager pour cinq ans supplémentaires dans le rôle de député” bien qu’il le veuille “en principe”.

Colleen Fletcher, députée travailliste de Coventry North East

L’ancienne conseillère locale Colleen Fletcher a annoncé en septembre qu’elle ne se représenterait plus, disant le Service d’information sur la démocratie locale il était temps de « poursuivre de nouveaux défis ».

Elle représente Coventry North East depuis 2015.

PLAID CYMRU

(Parlement britannique)

Hywel Williams, député de Plaid Cymru pour Afron

M. Williams a annoncé son intention de prendre sa retraite le 11 novembre. Il est député depuis juin 2001.