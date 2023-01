Tous les Delta Flyers obtiennent gratuitement le WiFi T-Mobile

T Mobile a annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec Delta Airlines, qui offre le Wi-Fi gratuit à tout le monde à bord avec un abonnement SkyMiles à partir du 1er février. et navigation à 30 000 pieds.

Ceci est similaire à ce que T-Mobile propose aux clients d’Alaska Airlines, mais encore une fois, cette nouvelle s’adresse à tous ceux qui voyagent avec Delta avec un compte SkyMiles. Et si vous ne le saviez pas déjà, SkyMiles est entièrement gratuit, je vous recommande donc fortement de vous inscrire si vous voyagez avec Delta et que ce n’est pas déjà fait.

Voici les détails que vous devez absolument connaître.

Le WiFi gratuit sera déployé sur la plupart des vols intérieurs Delta à partir du 1er février, avec plus de 700 avions qui devraient offrir le WiFi gratuit d’ici la fin de 2023. L’extension aux routes internationales et régionales est prévue d’ici la fin de 2024. Le service comprend la gratuité WiFi tout au long du vol – disponible sur smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Pour se connecter, les passagers doivent simplement se connecter à leur compte Delta SkyMiles – ou s’inscrire gratuitement – au sol ou dans l’avion.