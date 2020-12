Un autre jour, une autre rupture.

Le mercredi 23 décembre Licence au paradis concurrents Carly Waddell et Evan Bass ont révélé qu’ils se séparaient après trois ans de mariage. Dans une déclaration commune à E! Nouvelles, les parents ont partagé: « Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres alors que nous nous concentrons sur ce qu’il y a de mieux pour l’avenir de notre famille. Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et nous vous demandons de bien vouloir s’il vous plaît respecter la vie privée de notre famille pendant que nous naviguons à travers cela. «

Leur annonce de divorce était la dernière d’une série de ruptures de Bachelor Nation qui se sont produites au cours de ce cauchemar d’une année que nous appelons 2020.

Joe Amabile et Kendall Long ont été les premiers à appeler cela un jour sur leur romance, révélant leur rupture à quelques semaines de la nouvelle année. Ils ont été suivis par Chris Randone et Krystal Nielsen, qui ont depuis tracé des chemins radicalement différents depuis leur séparation de février – Krystal attend son premier bébé avec un nouveau petit ami.