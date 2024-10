Tous les costumes d’Halloween de célébrités incontournables de 2024 !

Les célébrités mettent tout en œuvre pour leurs costumes d’Halloween, et nous rassemblons les meilleurs costumes de la saison effrayante de cette année ! J’espère que vos seaux et sacs à friandises sont vides, car nous sommes sur le point de vous remplir de friandises d’Halloween !

Aucune question Tyga a eu une équipe professionnelle pour l’aider à réaliser son look « Tales from the Crypt », mais il l’a absolument écrasé, alors que Alix Earle pleinement engagée dans sa transformation Cheshire Cat — posant sur un champignon magique 🍄 !