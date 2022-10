Tous les comtés de Sauk Valley à faible risque de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Tous les comtés de Sauk Valley présentent un faible risque de propagation du coronavirus, et le département de la santé du comté de Lee proposera cette semaine le rappel du vaccin bivalent.

Le comté de Whiteside a enregistré 46 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 21 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 3,27% contre 2,59%, et le taux de cas est de 83,37 pour 100 000 personnes. Il y a eu trois nouvelles hospitalisations.

Le département de la santé du comté de Whiteside a récemment annoncé l’assouplissement des restrictions de masquage. Les membres de la communauté ne sont tenus de porter des masques que s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, et le personnel ne sera tenu de porter des masques qu’en cas de contact avec des personnes symptomatiques. Des masques seront nécessaires pour ceux qui n’ont pas été vaccinés contre la grippe pendant les périodes de forte transmission.

Le comté de Whiteside propose les injections de rappel bivalentes COVID-19 mises à jour, et le département de la santé du comté de Lee offrira les injections bivalentes cette semaine.

Le comté de Lee offrira les vaccins de 9 h à 11 h les mercredi et lundi. Composez le 815-284-3371 poste. 2100 pour prendre rendez-vous.

Les comtés de Whiteside et Carroll restent à faible risque de propagation communautaire, et les comtés de Lee et Ogle ont été rétrogradés à faible risque au cours de la semaine.

Le comté de Lee comptait 22 cas, contre 25 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 3,08 %, contre 2,44 %. Le taux de cas est de 64,52 pour 100 000 personnes et il y a eu trois nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 32 cas au cours de la semaine contre 40, avec un taux de positivité de 6%, contre 8,16%. Le taux de cas est de 63,19 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé moins de 10 cas, contre moins de 10 la semaine précédente, et un taux de positivité de 8,82 %, contre 7,69 %.