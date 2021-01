Le FBI enquêterait sur une théorie selon laquelle un gouvernement étranger a financé l’émeute du Capitole, les médias américains impliquant fortement – comme d’habitude – que le Kremlin doit être impliqué d’une manière ou d’une autre. Les faits rapportés, cependant, racontent une autre histoire.

La dernière excuse pour les personnes cherchant à blâmer ce qui s’est passé à Capitol Hill à Washington, DC sur des puissances étrangères malignes est venue de NBC News dimanche. Le FBI, a rapporté citant des sources anonymes de l’agence, est « Enquêter sur la question de savoir si des gouvernements, des organisations ou des particuliers étrangers ont fourni un soutien financier » à la foule de partisans de Trump qui ont pris d’assaut le siège de la législature américaine.

Une partie de l’enquête porte sur « Paiements de 500 000 $ en bitcoin » expédié « Aux personnalités et aux groupes clés de l’alt-juste avant l’émeute, » dit le rapport, avant d’expliquer comment les forces de l’ordre américaines ont averti «Les acteurs d’influence russes, iraniens et chinois ont saisi l’occasion d’amplifier les récits dans la poursuite de leur intérêt politique au cours de la transition présidentielle.»

Le paiement bitcoin en question a été rapporté le 14 janvier par le blog Chinanalysis et mis en avant par Yahoo News. Le montant de la crypto-monnaie de 28,15 BTC, qui valait environ 522000 dollars au moment de son transfert le 8 décembre, a été envoyé à 22 adresses distinctes, dont près de la moitié à Nick Fuentes.

L’auto-décrit «Nationaliste américain» a été banni de YouTube pour avoir enfreint ses règles en matière de discours de haine et est un fervent partisan de Donald Trump. Il a été vu lors du rassemblement pro-Trump à Washington le jour de l’émeute, mais dit qu’il n’a pas pris part à la violente effraction au Capitole qui a suivi. Sa rhétorique sur les événements, cependant, a été loin d’être condamnée, ce qui a conduit à son récent déploiement par le service de streaming DLive.

Aussi fiable qu’une machine bien huilée, certains lecteurs ont compris et ont blâmé le suspect habituel – le Kremlin. Bien sûr, ce doit être la Russie qui a parrainé les émeutes grâce à une cryptographie introuvable, appelée le mode de paiement préféré des trafiquants de drogue, des tueurs à gages et des intrus étrangers. Et le suicide signalé du Français, qui aurait envoyé les dons, semble très suspect, Twitter a pleuré d’horreur.

Ou peut être pas. Le journal français 20 Minutes a enquêté sur le transfert et a trouvé peu de complots à la James Bond. Le donateur s’est avéré être un théoricien du complot français et sympathisant de la droite alternative, qui a apparemment eu des problèmes de santé avant de se suicider le jour même du transfert.

Il a laissé un message de suicide, automatisé pour être publié un jour après sa mort, qu’un proche a confirmé à 20 Minutes comme étant authentique. Le message décrit sa lutte de huit ans contre des problèmes de santé, y compris ce qui semble être une dépression grave, a déclaré le média français. Il a également partagé ses croyances sur ce qu’il a appelé le «Décadence de la civilisation occidentale» et d’autres questions importantes pour la foule d’extrême droite.

L’origine de sa richesse considérable en bitcoins ne semble pas du tout mystérieuse: le Français en a extrait une partie et en a acheté le reste en 2013, alors que la réserve ne coûtait qu’environ 3000 dollars.

Les médias et les cercles politiques américains sont obsédés depuis des années par le fait que la Russie serait derrière toutes les mauvaises choses qui se passent en Amérique – ou du moins en étant le principal bénéficiaire à chaque fois. À citer Conférencière Nancy Pelosi, avec Trump «Tous les chemins mènent à Poutine», bien qu’il soit sûr de supposer que le président sortant n’est pas un élément nécessaire de cette maxime.

