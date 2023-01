“Tous les chars devraient être donnés à l’Ukraine”, déclare le président letton alors que la pression monte sur l’Allemagne

L’Ukraine presse les dirigeants occidentaux d’envoyer des armes plus lourdes en guise d’aide.

Le Royaume-Uni, la Pologne, la Finlande et la Lettonie font pression sur l’Allemagne pour qu’elle autorise l’exportation des chars Leopard 2.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a soutenu le plan d’envoi des chars.

Les responsables occidentaux et ukrainiens font pression sur l’Allemagne pour qu’elle approuve le transfert de chars de combat lourds à l’Ukraine, le ministre britannique de la Défense Ben Wallace déclarant que cette décision pourrait débloquer le soutien d’autres nations avant une réunion organisée par les États-Unis plus tard cette semaine pour discuter plus avant. aide militaire à Kyiv.

Les appels de lundi sont intervenus alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également insisté sur la nécessité d’accélérer les livraisons d’armes à la suite d’une attaque au missile russe qui a tué au moins 40 personnes dans un immeuble de la ville de Dnipro, dans le centre-est.

Jusqu’à présent, l’Ukraine s’est principalement appuyée sur des variantes de chars T-72 de l’ère soviétique, et les analystes de la défense affirment que les chars de combat de fabrication occidentale fourniraient aux forces ukrainiennes une meilleure protection et une puissance de feu plus précise.

Mais certains des alliés de Kyiv ont jusqu’à présent résisté à l’envoi d’armes plus lourdes en Ukraine, craignant que de tels mouvements ne les entraînent plus directement dans la guerre avec la Russie.

L’Allemagne a déclaré que ses chars Leopard 2, considérés comme parmi les meilleurs de l’Occident, ne devraient être fournis à l’Ukraine qu’en cas d’accord entre les principaux alliés de Kyiv.

S’exprimant au parlement britannique, cependant, Wallace a déclaré que Berlin n’agirait pas seul s’il fournissait ses propres chars. Son gouvernement s’est engagé à envoyer 14 chars Challenger 2 de fabrication britannique en Ukraine.

“Il y a un débat en Allemagne en ce moment pour savoir si un char est une arme offensive ou défensive. Eh bien, cela dépend de l’utilisation que vous en faites. Si vous l’utilisez pour défendre votre pays, je parierais que c’est un système d’arme défensif », a-t-il déclaré.

Il ajouta:

Et je sais qu’il y a eu des inquiétudes dans le corps politique allemand qu’ils ne veulent pas y aller seuls. Eh bien, ils ne sont pas seuls.

A Berlin, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a également exhorté l’Allemagne à agir rapidement.

Morawiecki, qui était dans la capitale allemande pour un événement parlementaire, a affirmé que l’Occident doit faire beaucoup plus pour l’Ukraine car « aujourd’hui, les Ukrainiens se battent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour la défense de l’Europe ».

Le gouvernement allemand doit “agir de manière décisive et livrer tous les types d’armes à l’Ukraine”, a-t-il déclaré, selon des déclarations rapportées par l’agence de presse d’Etat polonaise PAP.

La Pologne a précédemment déclaré vouloir envoyer 14 chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine dans le cadre d’un effort coordonné des alliés de l’OTAN, mais elle a besoin de l’approbation de Berlin pour le faire en raison des règles régissant la réexportation d’équipements militaires allemands.

La Finlande a également évoqué la possibilité de fournir à l’Ukraine des chars Leopard, mais a déclaré que cela dépendait de l’avance de l’Allemagne.

Le président polonais Andrzej Duda, qui participe au Forum économique mondial de Davos, devrait faire pression pour le transfert des chars lors de ses réunions, selon ses collaborateurs.

Le président letton Egils Levits, également à Davos, a déclaré que l’Occident devait accélérer le transfert d’armes car la Russie préparait une nouvelle offensive contre l’Ukraine en février et mars.

“L’Ukraine devrait avoir toutes les armes et le soutien nécessaires pour résister à cette offensive”, a-t-il déclaré à Al Jazeera à Davos.

“Par conséquent, tous les chars devraient être donnés à l’Ukraine lorsque cela est possible.”

Au milieu du lobbying international, certains responsables allemands ont signalé un assouplissement de leur point de vue.

Le vice-chancelier Robert Habeck, dont le ministère de l’Economie est chargé d’approuver les exportations de défense, a déclaré jeudi que Berlin ne devrait pas faire obstacle aux pays qui souhaitent envoyer des chars Leopard en Ukraine à partir de leurs propres stocks.

Il n’était pas juste que l’Allemagne entrave “les pays qui avaient pris la décision de soutenir l’Ukraine”, aurait-il déclaré.

Le chancelier allemand Olaf Scholz n’a pas encore dit s’il partage les vues de Habeck.

La pression croissante sur Berlin est également survenue lorsque la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a démissionné au milieu des critiques sur le rythme d’un projet de modernisation de l’armée du pays ainsi que d’une réponse bégayante à la guerre en Ukraine.

Un porte-parole de Scholz a déclaré qu’il avait accepté la démission de Lambrecht.

Un char ukrainien tire sur des positions russes près de Kreminna, dans la région de Lugansk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Anatolii Stepanov, AFP

Les médias allemands ont déclaré qu’un remplaçant serait annoncé mardi, quelques jours avant que le Groupe de contact de la défense ukrainienne, qui coordonne les livraisons d’armes à l’Ukraine, ne se réunisse à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. La réunion organisée par les États-Unis devrait discuter de l’envoi ou non des chars Leopard 2 en Ukraine.

Les analystes ont déclaré que le retard jusqu’à présent était lié aux désaccords entre les pays occidentaux sur la létalité des armes dont l’Ukraine avait besoin.

“Nous voyons la politique émerger de sa tête hideuse, c’est-à-dire que les Allemands sont politiquement ambivalents quant à donner aux Ukrainiens ce qu’ils appellent des armes offensives, ce qui est en quelque sorte une distinction dénuée de sens dans la guerre”, a déclaré Donald Jensen, directeur de la Russie au US Institute of Peace, un groupe de réflexion.

Il a déclaré à Al Jazeera :

C’est donc le genre de discussion politique que nous aurons à voir plus tard cette semaine, lorsque les alliés se rencontreront pour voir comment aider au mieux l’Ukraine dans la lutte contre la Russie.

“Ce que nous voyons depuis le début de la guerre, c’est que l’Occident a essayé de répondre aux besoins ukrainiens sans provoquer la Russie. Mais à mesure que la Russie s’est intensifiée, notre assistance en armes s’est améliorée. Mais aussi, nous avons donné aux Ukrainiens plus des armes offensives et les frontières se déplacent. Cette ligne rouge se déplace vers l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps à Kyiv, Zelensky a appelé l’Occident à des livraisons d’armes plus rapides.

“Ce qui s’est passé à Dnipro, le fait que la Russie prépare de nouvelles tentatives pour prendre l’initiative de la guerre, le fait que la nature de l’action militaire sur le front nécessite de nouvelles décisions en matière d’approvisionnement en armes – ne fait que souligner à quel point il est important de coordonner tous les efforts de la coalition pour défendre l’Ukraine et la liberté”, a déclaré le dirigeant ukrainien dans son discours vidéo de lundi soir.

“Et pour accélérer la prise de décision.”

Selon Zelensky, au moins 40 personnes sont mortes lors du raid russe sur Dnipro, tandis que 25 autres étaient toujours portées disparues.