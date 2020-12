Nous n’avons pas pu nous empêcher de nous demander … qu’est-ce qu’une Spice Girl, Guerres des étoiles la légende et le rocker classique ont-ils en commun? Ils ont tous joué sur Sexe et ville!

Oui, nous parlons de Geri Halliwell, Carrie Fisher et Jon Bon Jovi, qui ont tous atterri aux côtés de SATCC’est fabuleux quatre. En effet, au cours des six saisons de la série HBO, des dizaines de célébrités – certaines déjà A-list et d’autres tout juste débutantes à Hollywood – ont fait des apparitions en tant qu’intérêts amoureux ou amis de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis).

Et bien que la série se soit terminée en février 2004, nous ne pouvons toujours pas arrêter de penser à Justin Theroux‘s camée en tant que petit ami de Carrie défié par l’intimité, comment Will Arnettle personnage avait un fétiche pour être occupé avec Miranda en public et Kat Dennings‘rôle de cette adolescente bratty qui a engagé Samantha pour l’aider à planifier sa Bat Mitzvah. De plus, nous sommes (malheureusement) toujours en train de grimacer Bobby CannavaleC’est du foutre génial.