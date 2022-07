Tous les buts alors que Manchester United se dirige vers une victoire 4-0 contre Liverpool

Par Ben Brown









Erik ten Hag a démarré son régime de Manchester United sur les chapeaux de roue grâce à une victoire 4-0 sur Liverpool lors d’un match amical de pré-saison qui a sans aucun doute laissé les fans des Red Devils du monde entier se lécher les lèvres sur ce qui pourrait arriver.

Devant une foule bondée à Bangkok, Ten Hag a nommé un premier onze solide, avec Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Anthony Martial tous partants, aux côtés de Scott Mctominay et Fred au centre du terrain et David De Gea dans le but.

📋👇 Vient de sortir : notre premier onze de départ de #MUTOUR22! 🔴🇹🇭#MUFC –Manchester United (@ManUtd) 12 juillet 2022

Et, alors que la formation de Liverpool était nettement plus faible, le match a commencé de manière assez uniforme, jusqu’à ce qu’un laps de temps dans la ligne de fond des hommes de Jurgen Klopp permette à Jadon Sancho de bondir, ouvrant le score et inscrivant le premier but du régime Ten Hag dans le processus.

Liverpool a répondu en frappant les boiseries, mais un lob glorieux de Fred a doublé l’avance de Manchester United en Thaïlande.

Les fans n’ont pas eu à attendre longtemps pour un autre but non plus, alors qu’Anthony Martial est entré en jeu, volant un défenseur de Liverpool et envoyant calmement le ballon au-dessus d’Alisson pressé pour porter le score à 3-0 à la mi-temps.

Une équipe bien changée des Red Devils a émergé pour la seconde mi-temps, avec seulement David de Gea gardant sa place dans le XI et un début étant remis à la nouvelle recrue Tyrell Malacia, tandis que plusieurs jeunes talents ont également été éliminés.

Et, dans une deuxième mi-temps naturellement de faible qualité, il n’y avait qu’un but de plus qui empêchait les Red Devils de couronner une bonne première sortie de la saison.

Eric Bailly a commencé le mouvement, ramenant le ballon hors de la défense, avant que Facundo Pellestri ne le termine à huit mètres, balayant calmement le ballon à la maison.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical de pré-saison, Ten Hag aura vu beaucoup de choses qu’il aime, et les fans de Manchester United peut-être encore plus.

