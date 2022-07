Tous les buts alors qu’Arsenal emporte Chelsea et le premier but d’Erling Haaland à Manchester City

Les clubs anglais étaient de retour en action aux États-Unis alors qu’ils accéléraient leur préparation de pré-saison avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League dans deux semaines.

Arsenal a affronté Chelsea en finale de la Coupe de Floride, tandis que Manchester City a affronté le Bayern Munich, champion d’Allemagne, dans un match raccourci à 80 minutes en raison du mauvais temps.

Et Erling Haaland a saisi son premier but de Cityzen, regroupant à bout portant après seulement 12 minutes de jeu, dans ce qui s’est finalement avéré être le but gagnant.

12 minutes après le début de ses débuts à Manchester City, et Erling Haaland marque son premier but pour #MCFC 🔥 🎥 @ESPNFCpic.twitter.com/Dxm1I8bHTA – L’athlétisme (@TheAthletic) 23 juillet 2022

Mais, à Orlando, les buts affluaient alors qu’Arsenal et Chelsea s’affrontaient lors de leurs derniers matchs de pré-saison aux États-Unis.

Dans un match frénétique, les Gunners ont remporté de confortables 4-0 sur Chelsea de Thomas Tuchel, Gabriel Jesus ouvrant le score pour les Gunners avec une finition ébréchée sur le gardien de but avant que Martin Odegaard ne s’empare du deuxième avec une course bien chronométrée et une frappe calme. .

GABRIEL JESUS ​​CHIPS MENDY ! 😱 Arsenal 1-0 Chelsea pic.twitter.com/t4D1u8nxQF — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

Martin Ødegaard fait 2-0 contre Chelsea ! 🔥@ESPNPlus pic.twitter.com/Z9eVDOzk8e — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

Puis Bukayo Saka est entré en jeu en seconde période, regroupant à bout portant après que Granit Xhaka ait vu un effort paré par Edouard Mendy. Même s’il y avait de fortes suspicions de hors-jeu, le but était tenu.

Enfin, dans les derniers instants du temps d’arrêt, le centre profond de Cédric a été rencontré par Albert Sambi Lokonga, qui a dirigé le quatrième d’Arsenal et a complété la déroute.

ARSENAL 3-0 CHELSEA ! ILS FONT UN SPECTACLE 🔥 pic.twitter.com/eeVYeF5uy9 — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

