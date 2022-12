Tous les avertissements météorologiques à travers le Canada pour les tempêtes de vacances

Environnement Canada a émis jeudi des avertissements et des bulletins météorologiques spéciaux dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l’exception du Manitoba.

Les systèmes de tempêtes hivernales continuent d’apporter de la neige, des conditions de froid extrême et de blizzard dans la majeure partie du Canada, se dirigeant vers le week-end de voyage le plus achalandé de l’année.

“Il y a deux grosses tempêtes et un froid extrême entre les deux”, a déclaré jeudi la météorologue Kelsey McEwen sur CTV News Channel. “L’histoire principale est cette bombe météorologique qui va frapper l’Ontario, le Québec et le Canada atlantique.”

Avant les grandes tempêtes, l’aéroport international Pearson de Toronto et l’aéroport international de Vancouver ont averti les passagers de se préparer aux retards.

COLOMBIE BRITANNIQUE

La côte ouest du Canada a été ensevelie par deux tempêtes de neige plus tôt cette semaine qui ont paralysé les villes de la Colombie-Britannique. La côte plus chaude a reçu plus de neige qu’en un an en moins de trois jours, a déclaré mercredi Dave Phillips, climatologue principal d’Environnement Canada.

Et ce n’est pas encore fini.

“Nous avons un système frontal du Pacifique qui frappera la côte de la Colombie-Britannique”, a déclaré McEwen. “Chutes de neige pour le nord de l’île de Vancouver plus tard dans la nuit sur certaines parties du littoral, mais c’est vraiment dans la nuit ce soir que nous voyons la neige se déplacer et il s’agit d’une forte neige mouillée, 10 à 20, peut-être 25 centimètres, de neige prévue.”

Selon Environnement Canada, certaines parties du nord de la Colombie-Britannique et à l’extérieur de la région du Grand Vancouver font l’objet d’avertissements de froid extrême. La région métropolitaine de Vancouver fait l’objet d’avertissements de sortie de l’Arctique, avec de forts refroidissements éoliens attendus dans la région de -25, non saisonniers pour la côte plus douce typique.

On s’attend à plus de neige sur l’île de Vancouver et la partie continentale inférieure de la Colombie-Britannique, Environnement Canada émettant des veilles de tempête hivernale pour la majeure partie de la moitié sud de la province.



Les iFrames ne sont pas pris en charge sur cette page.

Cliquez ici pour une vue plus large de la carte de la Colombie-Britannique créée sur la plateforme ArcGIS d’Esri Canada

ONTARIO

Un système de tempête devrait déferler sur l’Ontario et le Québec plus tard jeudi, apportant plusieurs types de temps. La pluie verglaçante commencera dans le sud-ouest de l’Ontario jusqu’à ce qu’un front froid arctique fasse chuter rapidement les températures, un effet que les météorologues appellent une « bombe météorologique ».

“Vous devez prendre cette tempête au sérieux”, a déclaré McEwen.

Une «bombe météorologique» ou «cyclone à la bombe» est la façon dont les climatologues décrivent l’intensité de la tempête lorsqu’une baisse rapide de la pression centrale est observée.

“Dans la matinée de demain (vendredi) que l’air froid inonde, lorsque cela se produit, la pluie se transforme en neige”, a déclaré McEwen. “Le gel éclair prend le dessus et les vents augmentent… nous verrons probablement des vents sauter jusqu’à cette plage de 70 à 100 kilomètres à l’heure.”

Environnement Canada a placé certaines parties du nord de l’Ontario sous un avertissement de tempête hivernale, les parties nord-est ayant une veille de tempête hivernale.

Les quantités totales de neige se situent entre 20 et 40 centimètres d’ici samedi pour les régions autour de Thunder Bay, avec des conditions de “quasi-blizzard” affectant les déplacements.

« Envisagez de reporter les déplacements non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent », prévient Environnement Canada.

Les régions du sud de l’Ontario font l’objet d’avertissements différents d’Environnement Canada, les régions autour du parc Algonquin se préparant à des avertissements de chutes de neige et de tempête hivernale avec 15 à 20 centimètres attendus.

L’ouest de l’Ontario a reçu des avertissements de blizzard et de tempête hivernale. Les régions autour de Niagara se préparent à une faible visibilité avec de la poudrerie et des conditions de blizzard attendues. Des avertissements de pluie ont été émis dans la région de Belleville, qui s’attend à 20 à 30 millimètres de pluie d’ici la mi-journée vendredi.

Jeudi, la région du Grand Toronto est sous surveillance de tempête hivernale.

“Ottawa, vous, en particulier, pourriez voir beaucoup de neige… c’est moins de neige pour la région de Toronto parce qu’elle se mélange à la pluie”, a déclaré McEwen.



Les iFrames ne sont pas pris en charge sur cette page.

Cliquez ici pour une vue plus large de la carte de l’Ontario créée sur la plateforme ArcGIS d’Esri Canada

QUÉBEC

À l’approche de vendredi, le système de tempête apportant de la neige et de l’air froid en Ontario se déplacera vers le Québec. Des avertissements et des veilles de tempête hivernale sont en vigueur pour la province jeudi.

Environnement Canada a soumis la région métropolitaine de Montréal à un bulletin météo spécial.

“Du jour au lendemain ce soir, ce mélange pluie-neige se déplace dans les Grands Lacs inférieurs, l’est de l’Ontario et le sud du Québec”, a déclaré McEwen.

Les régions du nord du Québec s’attendent à ce que plus de 20 à 40 centimètres de neige tombent, indique le site Web d’Environnement Canada.



Les iFrames ne sont pas pris en charge sur cette page.

Cliquez ici pour une vue plus large de la carte du Québec créée sur la plateforme ArcGIS d’Esri Canada

CANADA ATLANTIQUE

La tempête en Ontario et au Québec vendredi se déplacera vers les provinces de l’Atlantique jusqu’à samedi. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard font l’objet de bulletins météorologiques spéciaux pour les précipitations. Une région de la N.-É. fait l’objet d’un avertissement de vents violents.

“La pluie arrive jusqu’à vendredi. C’est un mélange de pluie et de pluie verglaçante pour Terre-Neuve, de la neige au Labrador et elle commence à se frayer un chemin au cours de la journée de samedi”, a déclaré McEwen.

Des vents forts atteignant 110 kilomètres à l’heure sont attendus vendredi après-midi, les Canadiens se préparant à des pannes de courant et à des marées hautes tout au long de la fin de semaine.

Le Canada atlantique a vu passer deux tempêtes hivernales majeures ce mois-ci, apportant de la neige et de la pluie verglaçante sur la côte est. Ce système apporte plus de pluie et pour les régions du nord de la neige et des vents forts.



Les iFrames ne sont pas pris en charge sur cette page.

Cliquez ici pour une vue plus large de la carte du Canada atlantique créée sur la plateforme ArcGIS d’Esri Canada

PRAIRIES

Toute la province de l’Alberta fait l’objet d’avertissements de froid extrême émis par Environnement Canada. La vague de froid s’est maintenue au cours des derniers jours alors que les Canadiens continuent de «se replier».

Environnement Canada émet des avertissements de froid extrême lorsque les températures descendent en dessous de -40 C.

“Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur et celles qui n’ont pas d’abri adéquat”, indique le site Web d’Environnement Canada. “Surveillez les symptômes liés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.”

Aucun autre type d’avertissement, de veille ou de déclaration n’a été émis pour l’Alberta jeudi.

Pendant ce temps, les Canadiens de la Saskatchewan sont aux prises avec un froid extrême et dans certaines parties de la province, des avis de poudrerie également.

« Il fait moins 50 degrés pour le sud-ouest de la Saskatchewan ce matin », a déclaré McEwan.

Environnement Canada n’a émis aucune alerte pour certaines parties du nord-est de la Saskatchewan jeudi.

Le Manitoba est le seul endroit au Canada où aucune alerte n’a été émise, mais les gens sont toujours aux prises avec des conditions hivernales.

“Il fait incroyablement froid maintenant au Manitoba, je sais que vous n’êtes pas sous l’avertissement, mais vous avez toujours très froid. Il n’y a que des critères spécifiques pour justifier un avertissement de froid extrême”, a déclaré McEwan.

Jeudi matin, l’aéroport international Richardson de Winnipeg signale une température de -25 °C.

TERRITOIRES

Retirés des deux systèmes de tempête enfouissant les côtes ouest et est du Canada, les territoires sont soumis à des avis météorologiques pour d’autres conditions hivernales.

La majeure partie du Yukon est sous avertissement de froid extrême avec Dawson et Mayo sous avis de brouillard, dit Environnement Canada.

Certaines parties des Territoires du Nord-Ouest sont soumises à des avertissements de froid extrême, avec des températures dans la région de Yellowknife autour de -50 °C.

Une zone du Nunavut autour de la baie d’Hudon, Arviat, a reçu un avertissement de blizzard d’Environnement Canada.