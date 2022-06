Tous les avertissements de récession cette semaine

Un marché boursier tiède, une inflation galopante et des taux d’intérêt en hausse ont laissé les Américains moins qu’optimistes quant à l’état de l’économie. La confiance des consommateurs a plongé à un niveau record, selon une enquête de l’Université du Michigan publiée la semaine dernière, alimentée par la frustration suscitée par les prix élevés.

Pour être clair : nous ne sommes pas en récession, du moins pas encore. Mais les signes d’un ralentissement économique apparaissent partout, dans des secteurs allant des matières premières au logement . Voici ce que CNN Business a rapporté la semaine dernière :

Les prix du métal ont atteint leur plus bas niveau en 16 mois jeudi après avoir chuté de plus de 11 % en deux semaines – c’est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs qui considèrent les prix du cuivre comme un indicateur de l’économie mondiale.

Le cuivre est largement utilisé dans les matériaux de construction et fait face à une demande accrue dans une économie en expansion. Cette demande disparaît lorsque l’économie se contracte.

Les prix ont grimpé en flèche plus tôt cette année lorsque la Russie, qui représente 4 % de la production mondiale de cuivre, a envahi l’Ukraine. Les commerçants qui s’inquiétaient de la pénurie ont commencé à thésauriser le métal. Et maintenant, les prix du cuivre chutent.

“Les prix du cuivre commencent à peine à tenir compte du ralentissement de la croissance mondiale”, a déclaré Daniel Ghali, directeur de la stratégie des matières premières chez TD Securities, à Julia Horowitz de CNN Business.

Index des directeurs d’achat

L’indice publié jeudi par S&P Global a révélé que la production du secteur privé américain avait “fortement” ralenti en juin. Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que les producteurs de biens non essentiels constatent une baisse des commandes alors que les consommateurs luttent contre la hausse des prix.

Les hausses agressives des taux d’intérêt de la Fed assombrissent davantage l’ambiance.

“La confiance des entreprises est maintenant à un niveau qui annoncerait généralement un ralentissement économique, ajoutant au risque de récession”, a déclaré Williamson. Julia Horowitz de CNN Business.

Le sentiment du consommateur

Une enquête suivie de près par l’Université du Michigan publiée vendredi a révélé que la confiance des consommateurs américains a atteint un nouveau record en juin – le niveau le plus bas enregistré depuis que l’université a commencé à collecter les données il y a 70 ans.

L’indice de juin a enregistré une baisse de 14,4 % depuis mai, les consommateurs s’inquiétant de plus en plus de l’inflation. Environ 79 % de ces consommateurs ont déclaré qu’ils s’attendaient à des périodes difficiles pour les conditions commerciales au cours de l’année à venir, le niveau le plus élevé pour cette mesure depuis 2009.

Le pourcentage de consommateurs qui ont accusé l’inflation d’éroder leur niveau de vie, 47% selon l’indice de juin, n’est inférieur que d’un point de pourcentage au niveau record atteint pendant la Grande Récession.

“Alors que les prix plus élevés deviennent plus difficiles à éviter, les consommateurs peuvent avoir le sentiment qu’ils n’ont d’autre choix que d’ajuster leurs habitudes de dépenses, que ce soit en remplaçant des biens ou en renonçant complètement à des achats”, a déclaré Joanna Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. “La vitesse et l’intensité auxquelles ces ajustements se produiront seront essentielles pour la trajectoire de l’économie.”

Prix ​​du gaz

La bonne nouvelle : les Américains pourraient trouver un certain soulagement en ce qui concerne les prix de l’essence.

La mauvaise nouvelle: c’est parce que les commerçants parient sur une récession, a déclaré Allison Morrow de CNN Business.

Alors que les conducteurs américains ressentaient la douleur à la pompe, ils ont commencé à réduire l’essence ce printemps, réduisant la demande et faisant baisser le prix.

Bien que le recul de la demande puisse apporter un soulagement temporaire, il pointe également vers des préoccupations économiques plus larges.

“L’action du marché de ce matin a des soucis de récession écrits partout”, a écrit Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group, plus tôt cette semaine. Il a mis les chances d’une récession cette année à 99% parce que “rien n’est à 100%”.

Crise du logement

Meilleure nouvelle : un refroidissement du marché du logement pourrait ne pas nuire à l’économie et au marché boursier.

Les prix ont grimpé en flèche, laissant l’accession à la propriété hors de portée pour de nombreux Américains, et les taux hypothécaires ont grimpé en flèche après les hausses de taux de la Fed et la flambée des rendements obligataires.

Mais Lennar, un constructeur de maisons dont les actions ont chuté de près de 45 % cette année, a annoncé mercredi des bénéfices meilleurs que prévu et une augmentation de 4 % des nouvelles commandes de maisons.

Le PDG de Lennar, cependant, est resté prudent, déclarant dans la publication des résultats du deuxième trimestre de la société qu’il s’agissait d’un “moment compliqué sur le marché”.

Malgré le ralentissement du marché immobilier, les experts espèrent qu’il ne se propagera pas à l’économie comme l’a fait l’éclatement de la bulle immobilière en 2008.

“Les banques sont en bien meilleure forme maintenant, et elles n’accordent pas de prêts aux personnes sans crédit ou avec un mauvais crédit”, a déclaré Michael Sheldon, directeur des investissements chez RDM Financial Group à Hightower, à Paul R. La Monica de CNN Business. “S’il y a une récession, l’impact sur le logement pourrait être léger. Il n’y a pas autant de déséquilibres qu’avant.”