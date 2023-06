Tous les arrêts de bus de Londres seront équipés d’un système de vidéosurveillance et chaque rue sera bien éclairée conformément aux plans de l’aspirant maire conservateur

TOUS les arrêts de bus de Londres seraient équipés de caméras de vidéosurveillance dans le cadre des plans d’un aspirant maire conservateur pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Moz Hossain s’est engagé aujourd’hui à faire de la fin de la violence sexiste une priorité du maire s’il remporte la mairie.

Moz Hossain s’est engagé à faire de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles une priorité s’il bat Sadiq Khan pour devenir maire de Londres Crédit : Peter Jordan

Dans le cadre d’un plan en trois points, l’avocat criminel s’est engagé à installer des caméras de vidéosurveillance à tous les arrêts de bus de Londres.

Il a également promis d’équiper chaque rue de lampes lumineuses et d’augmenter le nombre de bobbies sur l’ours.

Des ressources seraient allouées afin que les femmes et les auteurs puissent voir des agents patrouiller dans les points chauds de la violence à travers Londres.

Et M. Hossain recevrait des mises à jour quotidiennes sur ce que font les flics pour lutter contre les infractions envers les femmes.

M. Hossain s’est également engagé à étendre de manière permanente le programme Rail to Refuge, où les opérateurs ferroviaires couvrent le coût des billets pour les femmes, les hommes et les enfants fuyant la violence domestique.

L’espoir du maire a déclaré: « J’ai entendu maintes et maintes fois des femmes dire qu’elles ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’elles marchaient dans les rues la nuit.

« C’est honteux et c’est un échec moral. La sécurité et le bien-être de chaque femme et fille de notre ville ne sont pas négociables. »

Mais pour mettre en œuvre son plan, M. Hossain devra d’abord affronter les candidats conservateurs rivaux Dan Korski et Susan Hall.

Après une série de hustings, les députés conservateurs voteront le 19 juillet pour leur choix pour affronter Sadiq Khan.

M. Hossain est né dans une hutte de boue bangladaise avec un toit en tôle en tant que plus jeune de huit frères et sœurs.

L’avocat criminel – surnommé Mysterious Moz grâce à son statut d’outsider – ne possédait pas de paire de chaussures avant l’âge de 16 ans.

Son histoire inspirante de chiffons à la richesse a commencé lorsqu’il est venu au Royaume-Uni à seulement 21 ans pour étudier le droit à Liverpool, avant de se lancer dans la vie d’avocat pénaliste prospère dans la capitale.

L’espoir du maire a déclaré: « Mon plan est de créer une ville où tout le monde se sent en sécurité dans les rues et en utilisant les transports en commun à Londres.

« Nous devons renforcer nos systèmes de maintien de l’ordre pour dissuader ceux qui envisageraient des crimes sexistes et veiller à ce que justice soit rendue. »

Il a ajouté : « Chaque centimètre carré de notre ville doit être un refuge sûr pour les femmes et les filles.

« Le premier jour, je demanderai au Met de me fournir des mises à jour quotidiennes sur ce que font les officiers pour lutter contre les infractions violentes envers les femmes.

« Il n’y aura pas de place pour la violence contre les femmes à Londres. »