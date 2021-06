Tous les Américains d’origine asiatique ne sont pas « fous riches »

Cette bande dessinée fait partie de la Série d’identité américaine d’origine asiatique.

Sources:

Faits clés sur les Américains d’origine asiatique, Pew Research Center

Principales conclusions sur l’augmentation des inégalités de revenus au sein des groupes raciaux et ethniques américains, Pew Research Center

Faits saillants sur les groupes d’origine asiatique aux États-Unis, Pew Research Center

Pourquoi désagréger ? Disparités dans la santé AAPI, les données AAPI

Pas seulement un problème latino : les Asiatiques sans-papiers en Amérique, Asia Society

Lok Siu, PhD, est anthropologue culturel et professeur agrégé d’études ethniques à l’UC Berkeley. Spécialisée dans les Asiatiques dans les Amériques, elle est une auteure primée, une collaboratrice régulière des médias et une conférencière active.

Jamie Noguchi est un dessinateur et illustrateur de Washington, DC. Il contribue à la publication de bandes dessinées The Nib et, avec Jeremy Whitley, co-créateur de School for Extraterrestrial Girls.