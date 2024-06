Tous les aliments d’origine végétale ne sont pas égaux. Ce type peut augmenter le risque de crise cardiaque et de décès prématuré

CNN

Vous voulez réduire votre risque de développer une maladie chronique et vivre plus longtemps tout en aussi aider la planète? Mange un régime à base de plantesles experts disent.

Cela signifie-t-il que vous pouvez remplir votre assiette de macaronis au fromage en boîte, de pizza végétarienne surgelée ou de frites de restauration rapide et prendre un beignet ou trois en dessert ?

Alors que tout cela choix ultra-transforméMême si les aliments sont sans viande, ils ne sont pas sans risque, a déclaré Duane Mellor, diététiste et professeur principal à l’Aston Medical School de Birmingham, au Royaume-Uni.

« Nous ne pouvons pas toujours supposer que le sucre à base de plantes est sain, car après tout, le sucre est d’origine végétale », a déclaré Mellor dans un communiqué. « De nombreux aliments qui ne contiennent pas de produits d’origine animale, notamment les biscuits, les chips, les confiseries et les boissons gazeuses, sont techniquement d’origine végétale mais ne seraient pas considérés comme essentiels dans le cadre d’une alimentation saine par la majorité des gens. »

En fait, manger de tels malbouffe à base de plantes augmente considérablement mauvais cholestérol et hypertension et peut entraîner des maladies cardiaques associées et une mort précoce, selon une nouvelle étude que les auteurs appellent « la première » à montrer que les aliments végétaux ultra-transformés sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.

« Manger des produits à base de plantes peut être bénéfique, en agissant comme une protection contre des problèmes de santé, ou cela peut représenter un risque – tout dépend du niveau de transformation de ces aliments », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Renata Levy, chercheuse à l’Institut de recherche épidémiologique. Centre de Nutrition et Santé de l’Université de São Paulo, connu sous le nom de Nupens/USP, au Brésil.

Aliments ultra-transformés sont soumis à de multiples processus industriels, tels que le chauffage, la fracturation des nutriments et des protéines, le moulage et la compression, et ont ajouté des produits chimiques pour modifier de manière cosmétique la couleur, l’odeur, le goût et la texture. Les aliments de cette catégorie sont formulés pour être hyper-appétissants pour les papilles gustatives humaines et sont souvent extrêmement pratiques, nécessitant peu ou pas de temps de préparation.

Les aliments non transformés comprennent les fruits et légumes frais, les œufs et le lait. Aliments peu transformés inclure des ingrédients culinaires tels que le sel, les herbes et les huiles, ainsi que des aliments tels que des conserves et des légumes surgelés qui combinent des ingrédients culinaires avec des aliments non transformés.

« Les additifs alimentaires et les contaminants industriels présents dans ces aliments pourraient provoquer un stress oxydatif et une inflammation, aggravant encore les risques », a déclaré la première auteure Fernanda Rauber, chercheuse chez Nupens/USP.

« Par conséquent, nos résultats soutiennent la transition vers des choix alimentaires à base de plantes qui tiennent compte du degré de transformation pour améliorer les résultats en matière de santé cardiovasculaire », a déclaré Rauber dans un communiqué.

L’étude, publiée lundi dans la revue The Lancet Régional Santé – Europe, a utilisé les données collectées auprès de la UK Biobank, une étude longitudinale incluant des participants d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles. Plus de 118 000 personnes âgées de 40 à 69 ans ont répondu à des questions sur leur alimentation. Ces informations ont ensuite été liées aux dossiers hospitaliers et de mortalité sur l’évolution des facteurs de risque cardiovasculaire.

Les aliments ultra-transformés à base de plantes augmentent le risque de maladies cardiovasculaires de 5 % tout en augmentant le risque de décès prématuré de 13 %, selon l’étude.

Les chercheurs ont également constaté que chaque remplacement de 10 % de aliments ultratransformés à base de plantes avec des plantes fraîches, congelées ou peu transformées, réduisait le risque de développer une maladie cardiovasculaire de 7 % tout en offrant une réduction de 13 % du risque de mourir d’une maladie cardiaque.

L’étude a également porté sur les produits carnés à base de plantes, tels que les saucisses, les nuggets et les hamburgers, qui, de par leur nature, tombent dans la catégorie des produits ultra-transformés. Cependant, il est difficile de déterminer le niveau de risque que ces aliments comportent, a déclaré Peter Scarborough, professeur de santé des populations à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. Il n’a pas participé à l’étude.

« Les alternatives à la viande d’origine végétale ne représentent que 0,5 % de tous les aliments ultratransformés d’origine végétale inclus dans ce document », a déclaré Scarborough dans un communiqué.

Plus de la moitié des aliments ultratransformés à base de plantes étudiés dans l’article étaient des pains, des pâtisseries, des petits pains, des gâteaux et des biscuits emballés.

Carlosgaw/iStockphoto/Getty Images/ FICHIER De nombreux aliments ultra-transformés sont à base de plantes, mais cela ne les rend pas sains, disent les experts.

« Il est donc très difficile de conclure de cet article que les alternatives à la viande à base de plantes sont mauvaises pour la santé », a ajouté Scarborough.

En outre, une grande partie de ce qui est rapporté dans l’article est déjà connue, a déclaré Tom Sanders, professeur émérite de nutrition et de diététique au King’s College de Londres, qui n’a pas participé à l’étude.

« Il est bien reconnu qu’une alimentation équilibrée à base de plantes, comme celle méditerranéen ou Régimes DASH sont favorables à la santé cardiovasculaire et mettent déjà l’accent sur l’évitement des aliments malsains tels que les chips, etc., les boissons sucrées, les gâteaux, les biscuits et les confiseries », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Ces derniers aliments sont malsains, qu’ils soient fabriqués industriellement ou artisanalement. »