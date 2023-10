La guerre en Asie occidentale met les participants et leurs partisans, y compris ceux qui ne sont pas impliqués, dans une situation très difficile

Israël a sans aucun doute subi un traumatisme national, avec d’importantes pertes de vies civiles aux mains des terroristes du Hamas et l’incapacité à l’empêcher en raison d’un grave échec des services de renseignement. Israël cherche à se venger, alors Gaza est bombardée et l’approvisionnement en carburant, en eau et en nourriture de la bande est coupé.

Demander à plus d’un million de Gazaouis de se déplacer du nord vers le sud pour permettre l’aplatissement des bâtiments et se préparer à une invasion terrestre – dans le but supposé de réduire les morts civiles – conduirait inévitablement à un désastre humanitaire encore plus grave. Le bombardement d’un hôpital à Gaza, malgré le différend sur le véritable responsable – s’il s’agit d’Israël ou du Jihad islamique – a enflammé les musulmans du monde entier, des manifestations pro-palestiniennes ayant lieu même en Europe et aux États-Unis.

La position d’Israël est encore compliquée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par une politique intérieure polarisée. Des élections répétées, des gouvernements de coalition instables, des changements fréquents de dirigeants, des mois de manifestations de rue contre la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu d’introduire des réformes judiciaires – que beaucoup considèrent comme une menace pour la démocratie israélienne – peuvent en partie expliquer pourquoi le carnage du Hamas a surpris les Israéliens.

De hautes personnalités politiques israéliennes et les médias israéliens de gauche accusent personnellement Netanyahu d’avoir créé les conditions de ce désastre en détournant les yeux de Gaza dans le but stratégique plus large d’empêcher l’émergence d’un État palestinien indépendant en Cisjordanie, au point même de renforcer le Hamas. contre l’Autorité palestinienne afin de maintenir le mouvement palestinien divisé. Les éléments d’extrême droite du gouvernement actuel de Netanyahu, qualifiés de « messianiques » par des politiciens israéliens réputés, sont accusés d’être responsables de davantage d’accaparements de terres en Cisjordanie, accompagnés de violences, attisant ainsi les sentiments palestiniens et détournant l’attention des préparatifs à Gaza qui a culminé avec l’horrible attaque du Hamas dans le sud d’Israël. La manifestation pro-palestinienne des Juifs américains dans l’enceinte du Capitole américain est symptomatique des divisions au sein de la communauté juive internationale.

Les États-Unis, principal soutien d’Israël et traditionnellement puissance extérieure dominante en Asie occidentale, sont confrontés à un dilemme majeur. De nombreuses raisons – géopolitiques, humanitaires et l’influence de puissants lobbies – poussent les États-Unis à soutenir Israël. Dans le même temps, une conflagration plus large en Asie occidentale risque d’entraîner les États-Unis dans une autre guerre non désirée dans la région. Pour éviter cela, les États-Unis ont envoyé deux groupes de porte-avions et une formation maritime en Méditerranée. L’intention est de dissuader le Hezbollah libanais d’ouvrir un autre front contre Israël, car cela pourrait potentiellement conduire à une implication de l’Iran et de la Syrie.

Tout en exprimant publiquement leur totale solidarité avec Israël, les États-Unis doivent être prudents sur le front humanitaire, c’est pourquoi ils ont pressé Israël de fournir de l’eau au sud de Gaza et ont fait pression pour que certaines fournitures humanitaires entrent à Gaza depuis l’Égypte. Il n’est pas clair si Israël peut être dissuadé de lancer une invasion terrestre de Gaza. Si Israël va de l’avant, il semblerait – à tort ou à raison – que Biden ait donné son feu vert. Cela créerait une réaction violente contre les États-Unis dans le monde islamique. Si Israël ne va pas de l’avant, cela exposerait politiquement le gouvernement israélien au pouvoir à une réaction violente de la part d’éléments d’extrême droite dans le pays.

Le fait que Biden ait choisi de se rendre dans la région suggère que la précédente tournée du secrétaire d’État Antony Blinken en Israël, en Égypte, en Jordanie et en Arabie saoudite n’avait pas réussi à trouver un moyen d’empêcher une aggravation de la situation. Malheureusement pour Biden, l’attaque de l’hôpital à Gaza a perturbé sa visite et le sommet prévu avec la Jordanie, l’Égypte et l’Autorité palestinienne a été annulé par le monarque jordanien. La pression de la rue dans le monde arabe, voire dans le monde musulman, a rendu politiquement risqué pour les régimes arabes toute concertation sous la tutelle américaine. Cela constitue un coup politique personnel pour Biden, ainsi que pour le rôle des États-Unis dans la région. Le fait que les États-Unis aient été les seuls à opposer leur veto à une résolution du Conseil de sécurité du Brésil en faveur d’une pause humanitaire pour permettre l’acheminement de l’aide vers le territoire accroît la perte de réputation des États-Unis dans le monde musulman.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est une fois de plus montré inefficace face aux questions de sécurité. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a vu son rôle discret se limiter aux questions d’aide humanitaire. Le fait qu’il ait été physiquement présent à la frontière de Rafah en Égypte pour superviser un flux d’aide humanitaire très limité et inadéquat envoie son propre message sur la diminution du rôle du SGNU.

Les Arabes se trouvent eux aussi dans une situation délicate. Leur soutien à la cause palestinienne a diminué au fil des années. L’acceptation politique d’Israël s’est accrue, au point que les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont – dans le cadre des accords d’Abraham promus par les États-Unis – établi des relations diplomatiques avec Israël. L’Arabie saoudite était en négociations intensives avec les États-Unis sur la normalisation de ses relations avec Israël, sous réserve que les États-Unis respectent leurs exigences en matière de sécurité et certaines autres exigences. Les Saoudiens ont officiellement suspendu ce processus. L’Arabie saoudite est profondément opposée au Hamas en tant qu’organisation terroriste liée aux Frères musulmans. Cela explique pourquoi les déclarations de l’Arabie saoudite sur le conflit Israël-Hamas ont été modérées, ce qui est également le cas des Émirats arabes unis, eux aussi fortement opposés au Hamas. Les deux monarchies du Golfe veulent se concentrer sur les questions de développement économique, moderniser leurs économies et modérer leur image islamique, ce qui s’explique en partie par la volonté d’associer Israël à la réalisation de ces ambitions.

Il est significatif que le Qatar et la Turquie entretiennent des liens étroits avec le Hamas, tout comme leurs dirigeants entretiennent des liens étroits avec les Frères musulmans. Le Qatar, en fait, accueille les plus hauts dirigeants du Hamas. Il a canalisé beaucoup d’argent vers le Hamas sous la surveillance israélienne et est désormais utilisé comme intermédiaire pour libérer, si possible, les otages israéliens. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2011 à cause de ses efforts maritimes pour porter secours aux Gazaouis, violemment bloqués par Israël. Ankara défend la cause palestinienne et a présenté un plan de paix basé sur une solution à deux États, les pays de la région fournissant des garanties de sécurité.

L’Égypte résiste aux pressions visant à permettre aux Gazaouis de chercher un refuge humanitaire « temporaire » dans le désert du Sinaï. L’Égypte s’est déjà brûlé les doigts avec le Hamas et craint que sa présence dans le Sinaï ne ravive le problème du terrorisme qui infeste cette région. Par ailleurs, il est bien conscient que le refuge « temporaire » pourrait bien devenir un refuge plus permanent. Le président Abdel Fattah al-Sisi a suggéré qu’Israël abrite plutôt les Gazaouis dans le désert israélien du Néguev. La Jordanie a elle aussi complètement rejeté l’idée d’héberger davantage de réfugiés palestiniens étant donné leur présence déjà importante dans le pays, avec le souvenir de la guerre civile qui a éclaté en 1970 entre la monarchie jordanienne et l’Organisation de libération de la Palestine sous Yasser Arafat.

L’Iran souffle le chaud et le froid. Il est hostile à l’État d’Israël et soutient à la fois le Hamas et le Hezbollah. Tout en niant toute participation aux attaques terroristes brutales du Hamas contre Israël, il met en garde contre une extension du conflit si Israël continue ses bombardements effrénés de civils à Gaza, avertissant que cela pourrait entraîner le Hezbollah dans la mêlée, avec tous les dangers qui en découlent. Plus important encore, le ministre iranien des Affaires étrangères s’est rendu en Arabie Saoudite (outre le Liban) pour discuter de la gravité de la situation. Cela montre à quel point le paysage politique de cette région a changé, et ce au détriment de l’influence américaine.

La position de la Russie est également délicate à certains égards, car elle a des intérêts à la fois en Israël et dans le monde arabe. Une partie importante, environ un million, de la population juive israélienne est d’origine russe. Dans le même temps, la Russie est devenue un acteur puissant en Asie occidentale grâce à sa présence en Syrie et à ses liens étroits avec l’Arabie saoudite et l’Iran. Il a proposé une résolution à l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, de la libération de tous les otages, de l’accès à l’aide et de l’évacuation en toute sécurité des civils, mais cette résolution n’a pas pu être adoptée. Selon le président Vladimir Poutine, la seule solution à la crise qui touche la région est une solution à deux États, et il espère que cette crise obligera à cette issue. D’un autre côté, ce conflit détourne l’attention de la question ukrainienne, où s’installe une certaine lassitude du soutien à l’Ukraine au sein de l’opinion politique et publique américaine et européenne.

La Chine a adopté une position ferme en faveur de la Palestine, prônant la retenue, mettant fin aux hostilités pour protéger les civils, condamnant tous les actes qui nuisent aux civils, s’opposant à tous les actes qui violent le droit international et appelant à la création d’un État palestinien. Toutefois, il n’a pas condamné le Hamas. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que les actions d’Israël dépassaient le cadre de l’autodéfense, ajoutant de façon dramatique qu’« Israël avait obtenu les garanties de sa survie, mais qui se souciera de la survie des Palestiniens » et que « la nation juive n’est pas une nation ». plus sans abri dans le monde, mais quand la nation palestinienne retournera-t-elle chez elle ? La Chine consolide sa position en Asie occidentale, y voyant une opportunité de le faire aux dépens des États-Unis.

L’Inde est également dans une situation délicate. Il a fermement condamné les attaques terroristes contre Israël, exprimé sa solidarité avec Israël à plusieurs reprises, mais a également réaffirmé sa position établie en faveur d’un État palestinien souverain, indépendant et viable. L’Inde entretient d’excellentes relations avec Israël et le monde arabe, qu’elle doit préserver. L’Inde avait profité des accords d’Abraham pour créer le groupement I2U2 (Inde, Israël, États-Unis et Émirats arabes unis) dans une perspective de coopération économique. Le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, annoncé lors du sommet du G20 à New Delhi, envisageait le port israélien de Haïfa comme point d’étape pour la connexion avec la Grèce. Ces projets seront mis en attente pour le moment.