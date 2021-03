« Nous avons affronté et surmonté l’une des périodes les plus difficiles et les plus sombres de l’histoire de cette nation, la plus sombre que nous ayons jamais connue », a déclaré M. Biden, ajoutant: « Je vous promets que vous en sortirez plus fort. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy