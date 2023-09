Tous les accessoires AirTag Hermès indisponibles via Apple

La collection d’accessoires AirTag en cuir d’Hermès n’est actuellement pas disponible à l’achat via Apple en raison de rumeurs selon lesquelles le fabricant d’iPhone abandonne sa propre gamme d’accessoires en cuir véritable pour l’iPhone et l’Apple Watch à partir du lancement de l’iPhone 15 la semaine prochaine.

Selon les rumeurs, Apple abandonnera ses accessoires en cuir véritable pour iPhone et Apple Watch et remplacera la gamme par de nouvelles options en cuir synthétiquequi sera plus éthique et respectueux de l’environnement, car le cuir synthétique ne nuit pas aux animaux et peut être produit avec moins d’impacts environnementaux.

Avant l’événement spécial « Wonderlust » d’Apple la semaine prochainedes vérifications des stocks d’Apple.com (réalisées par The Apple Post) aux États-Unis montrent que tous les accessoires AirTag en cuir véritable d’Hermès ne sont actuellement pas disponibles à l’achat, et que la plupart des bracelets Apple Watch de la marque de mode de luxe sont également indisponibles.

Le manque de disponibilité alimente les rumeurs selon lesquelles Apple remplacerait ses accessoires en cuir véritable par des options synthétiques.

La boutique en ligne officielle Hermès continue d’afficher tous les accessoires AirTag et Apple Watch disponibles à l’achat.