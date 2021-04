Les PROPRIÉTAIRES DE CHATS doivent micropuce leurs amis à fourrure ou encourir une amende de 500 £ s’ils ne le font pas dans le cadre des plans du gouvernement pour endiguer un marché noir croissant des animaux volés.

Les 10 millions de chats au Royaume-Uni doivent être micropuce par la loi après que les vols ont augmenté de 12,3% pendant la pandémie, a rapporté le Daily Telegraph.

Tous les chats doivent être micropuce dans le cadre des nouveaux plans du gouvernement pour réprimer le vol d’animaux de compagnie Crédits: Getty

Les chiffres de la police montrent que le nombre de chats volés a augmenté de près de trois fois en cinq ans, la valeur des races les plus chères ayant grimpé à 2000 £.

De nouveaux plans signifient que les propriétaires devront micropuce leurs chats, comme les chiens le sont déjà, afin qu’ils puissent être suivis et identifiés en cas de vol et de revente, avec des amendes allant jusqu’à 500 £ pour les personnes qui ne le font pas.

Le déménagement devrait faire partie d’un ensemble de mesures proposées par un groupe de travail ministériel – mis en place par Robert Buckland, le secrétaire à la Justice, et impliquant Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, et George Eustice, le secrétaire à l’environnement – pour lutter contre la marché noir croissant des animaux volés.

Les vols de chiens ont également augmenté d’un cinquième en un an, car plus de deux millions de personnes ont acheté des animaux de compagnie pour la première fois dans la pandémie.

L’augmentation de la demande a fait monter les prix en flèche, tandis que les vols de chiens ont souvent entraîné des violences.

Les ministres envisagent d’interdire les achats en espèces d’animaux de compagnie pour éradiquer les ventes sur le marché noir, a rapporté le Telegraph.

Les voleurs pourraient également faire face à des peines plus sévères car les tribunaux obtiennent le pouvoir d’accorder plus de poids à l’impact émotionnel du vol d’animaux de compagnie sur les propriétaires.

À l’heure actuelle, les directives de détermination de la peine fondent principalement les sanctions sur la valeur financière d’un chien ou d’un chat, ce qui, selon les militants, conduit souvent à des amendes dérisoires de moins de 300 £.

Les vétérinaires pourraient être tenus par la loi de scanner les chats et les chiens à la recherche de puces lorsque les animaux sont traités ou déposés pour aider à endiguer le commerce d’animaux de compagnie achetés illégalement.

Les vétérinaires pourraient être tenus par la loi de scanner les chats à la recherche de micropuces Crédits: Getty – Contributeur

Les trois quarts des propriétaires de chats ont déjà ébréché leurs animaux de compagnie, mais cela signifie que 2,6 millions de chats n’ont toujours pas de micropuce. Huit chats sur 10 de la maison Battersea Dogs and Cats Home sont décrochés.

Les chats de race sont ciblés par les voleurs pour la reproduction ou la revente s’ils sont stérilisés, le Bengal, le Siamois, le British shorthair et le Maine Coon étant les plus souvent volés, dit Pet Theft Awareness, qui a utilisé les demandes de liberté d’information pour compiler les chiffres de la police.

Les chatons de race rapportent 500 £ et les chats Bengal, les plus volés, commandent 2000 £. Les races de chiens populaires telles que les bulldogs rapportent 4000 £ et une litière volée pourrait rapporter jusqu’à 20000 £ à un voleur.

Sir Iain Duncan Smith, l’ancien chef du Parti conservateur, fait campagne avec 50 députés conservateurs pour qu’une répression soit incluse dans le nouveau projet de loi sur la police.

Il a déclaré: « Les voleurs peuvent gagner beaucoup d’argent avec peu de pénalité. Ils parieront que s’ils peuvent gagner 15 000 £ en un jour, une amende de 250 £ n’est pas un problème. »