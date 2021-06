Tous ensemble maintenant pour l’édition 20e anniversaire du Tribeca Festival

À mi-chemin de « Dans les hauteurs », le Festival de TribecaLors de la soirée d’ouverture de , une foule de voisins de Washington Heights s’étend dans une cour pendant une vague de chaleur. Ils flânent et grognent, jusqu’à ce qu’une femme intervienne pour lancer un barrio Carnaval de chants et de danses. Trouver la solidarité dans des circonstances désagréables est un thème qui traverse le festival du 20e anniversaire de cette année, qui commence mercredi et se termine le 20 juin.







Dans un antidote à plus d’un an de visionnage de films en solitaire, Tribeca proposera principalement une programmation en direct, ce qui en fera l’un des premiers grands festivals de cinéma à se dérouler en personne depuis le début de la pandémie. (De nombreux films seront disponible en ligne après avoir été diffusé sur grand écran. Les films sélectionnés pour l’événement de l’année dernière, qui a été reporté au milieu de la pandémie, recevront premières théâtrales aux côtés de la programmation de cette année.) Le coup d’envoi est « In the Heights », qui se déroulera au United Palace à Washington Heights et, comme un roulement de tambour à l’échelle de la ville, sur des sites extérieurs dans les cinq arrondissements.

La programmation de cette année regorge d’histoires de camaraderie de groupe, d’union familiale et de liens forgés dans des endroits improbables. De telles histoires de connexion sont appropriées alors que nous fixons notre regard sur un été new-yorkais qui s’éloignera de la distanciation sociale et se dirigera vers des rassemblements sociaux. J’ai regardé la plupart des films de Tribeca à la maison, en solo, sauf pour mon chien, mais comme je l’ai fait, « Dans les hauteurs» et d’autres semblaient crier : « Attrapez vos amis ! Rassembler autour! Les films sont de retour !