Tous ensemble maintenant – Kelowna Capital News

J’adore chanter-en privé. Dans la douche. Dans la voiture. Et autour de la maison. Je n’ai jamais pensé que j’étais assez bon pour chanter en public. Mais chanter dans une chorale, j’apprends, c’est plus que juste frapper les bonnes notes aiguës.

« Si vous voulez chanter avec d’autres personnes, faites-le », conseille Marc Jenkins, directeur de The Choirs YYJ. « Ça fait du bien, quel que soit votre niveau de compétence. »

Marc me dit que Victoria a le plus grand nombre de chorales par habitant au pays. « Il y a aussi plus de chanteurs de chœur que de joueurs de hockey au Canada », plaisante-t-il.

Différentes sortes de chœurs voient le jour partout dans la province, du chœur symphonique traditionnel, éducatif ou auditionné aux chœurs qui pratiquent et interprètent de la musique pop ou se réunissent pour chanter un tube ensemble en une seule nuit.

Les chœurs, bien sûr, sont avant tout une communauté. Et après l’isolement de la pandémie, cela fait évidemment du bien de se réunir à nouveau et de travailler ensemble en tant que communauté sur une chanson ou deux. Mais quelque chose d’autre se produit quand les gens se réunissent pour chanter ensemble, dit Marc : « Si deux personnes chantent côte à côte pendant quatre mois, leurs corps apprennent à se « connaître ». C’est à ce moment-là que le crochet entre avec le chœur.

Lynda Kaye a ressenti une forte attirance lorsqu’elle a commencé à chanter avec le Tofino Ucluelet Choir. Elle faisait partie d’une chorale au collège et adorait ça, mais n’a plus rien fait avec le chant jusqu’à ses 60 ans.

« Des amis musiciens m’ont parlé d’une femme nommée Sophie L’Homme, qui commençait une chorale. Je suis allé à cette première répétition et, wow, ça a changé ma vie du jour au lendemain.

Sept ans plus tard, Lynda est toujours accro à la chorale.

« Il n’y a pas eu de répétition à Tofino où je n’ai pas ri, pleuré et ressenti une sensation fantastique. C’était juste une expérience extraordinaire, extraordinaire. Et tous ceux que je connais qui l’ont fait ont ressenti la même chose », dit-elle.

La création d’harmonie, au sens littéral comme métaphorique, est un autre aspect très puissant du chœur, dit Marc : « D’une certaine manière, nous sommes comme des abeilles dans une ruche.

Je suis allé écouter une des répétitions de Marc et j’ai tout de suite compris ce qu’il voulait dire : il y avait des rires et une étroite camaraderie alors que les gens arrivaient, se saluaient et installaient les chaises. Et puis des sons doux et doux ont traversé la pièce, des voix de soprano à l’alto, puis du ténor à la basse.

L’ambiance dans la pièce était contagieuse, même depuis ma chaise au fond de la pièce. Je n’ai pas pu m’empêcher de chanter doucement aussi, de fermer les yeux et de me balancer sur la musique.

Rebecca Lam, directrice artistique du Chorus Studio de Vancouver, a expliqué pourquoi : chanter, dit-elle, libère des endorphines et de l’ocytocine, les fameuses hormones du bien-être. Ah, c’est logique.

«Se connecter avec la musique et s’exprimer de manière créative est une entreprise stimulante», déclare Rebecca. « Chanter dans une chorale est aussi une merveilleuse façon de rencontrer des gens et de se faire de nouveaux amis. Nous sommes vulnérables l’un envers l’autre parce qu’il faut l’être en chantant. Cela cultive naturellement la camaraderie entre les gens.

Lynda partage maintenant son temps entre Tofino et Victoria et continue de participer à sa chorale Tofino Ucluelet via Zoom. Elle a également vérifié les chorales locales de Victoria et s’attend à trouver bientôt une nouvelle maison de chorale à Victoria.

À tous ceux qui envisagent de rejoindre une chorale, elle conseille : « Si vous avez la moindre idée que vous pourriez vouloir chanter dans un groupe, essayez-le. Allez quelque part, trouvez une chorale sans rendez-vous ou assistez à un spectacle de chorale et observez comment cela se passe. Parlez à un directeur de chorale ou à quelqu’un d’autre qui fait partie de la chorale. Essayez-le.

Et ne laissez pas vos insécurités musicales ou votre inexpérience vous retenir. Dans la chorale de Tofino Ucluelet, a déclaré Lynda, la moitié des gens savaient lire la musique et l’autre moitié non.

« C’est un avantage de savoir lire la musique, mais ce n’est pas une obligation », explique-t-elle. « Lorsque vous élevez la voix avec un groupe de personnes, la communauté de la chorale entraîne tout le monde avec elle. Ce n’est pas grave si vous manquez une note ou si vous oubliez vos paroles, car nous sommes tous là pour vous retenir.

La joie de la chorale revient à cet indéniable facteur de bien-être, dit Marc. « Si vous chantez sous la douche ou dans la voiture et que vous voulez faire ça avec d’autres personnes, faites-le, parce que ça fait vraiment du bien. »

Voici quelques conseils à prendre en compte si vous envisagez de rejoindre une chorale :

Faire votre recherche.

Allez en ligne et découvrez quels types de chœurs il y a dans votre région, puis allez à quelques concerts pour voir ce que vous aimez.

« La plupart des chœurs auront un site Web ou une présence sur les réseaux sociaux », explique Marc. « Là, vous pouvez avoir une idée de ce que sera la chorale. »

Reconnaître que la chorale est un engagement.

« Vous le faites tous et vous travaillez fort pour devenir bon », dit Lynda. « Vous devez apprendre la musique, vous devez pratiquer la musique, vous devez vous présenter à une répétition. Et vous devez être d’accord pour répéter, répéter, répéter jusqu’à ce que vous compreniez bien.

Timide sur l’engagement?

Envisagez une chorale sans rendez-vous. Il existe de nombreux spectacles d’une nuit où vous apprenez une chanson pop et l’enregistrez avec le groupe en une seule soirée.

« On va quand même marquer un but, dit Marc. « Nous allons faire une petite harmonie en trois parties. » (The Choirs YYJ organisera une soirée chorale sans rendez-vous des Beatles en juin.) Vérifiez en ligne pour un événement de chorale sans rendez-vous dans votre région.

Ne soyez pas intimidé.

« Nous aimons dire : ‘Si vous pouvez parler, vous pouvez chanter’ », explique Rebecca. « C’est dépassé de croire qu’on est né avec du talent ou pas. La capacité musicale peut être cultivée et nourrie.

Et enfin, n’abandonnez pas.

Cela peut prendre du temps pour trouver la bonne chorale, dit Marc. C’est comme acheter une voiture; parfois il faut botter les pneus.

« Certains d’entre eux peuvent aussi être sociaux », dit-il. « Par exemple, si vous êtes vraiment extraverti et que vous rejoignez une chorale assez introvertie, vous pourriez vous dire : ‘Pourquoi personne ne m’aime ?’ Cela vaut la peine de parcourir et d’essayer des choses jusqu’à ce que vous trouviez votre chemin.

