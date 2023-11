Tous ces essais ont fait d’Avery Boyd de Georgia Tech le joueur qu’il est aujourd’hui

« Cela fait beaucoup, mais c’est amusant. Ça en valait la peine. Même avec les blessures et tout, tout ce que j’ai appris jusqu’à présent, je ne l’échangerais pas », a déclaré le receveur large. « Je ne voudrais pas revenir en arrière et dire : « J’aurais aimé ne pas me casser la cheville » ou quoi que ce soit du genre. Je ne dirais pas : « Bon sang, j’aimerais avoir plus de temps de jeu contre ce gars », parce que toutes les épreuves et tout ce que j’ai traversé ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui, et je ne voudrais pas que ce soit différent.

Boyd entre dans le match de Tech samedi midi à Clemson comme l’un des nombreux contributeurs méconnus des Yellow Jackets en attaque. Et lorsqu’il entrera sur le terrain au Memorial Stadium, il continuera de bâtir sur son record de carrière en termes de matchs disputés au cours d’une saison, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné où se trouvait Boyd il y a quelques années en tant qu’espoir, ce qu’il a dû surmonter depuis. son arrivée sur le campus et comment il s’est adapté à un nouveau rôle dans une nouvelle infraction.

“Il a parcouru un long chemin”, a déclaré l’entraîneur technique Brent Key. « Nous avons eu quelques aperçus de lui à la fin du printemps. Excité pour lui. C’est un grand homme, il sait courir, et maintenant il commence à comprendre tout ce qu’il y a à savoir sur l’offensive.

« Nous l’utilisons à de nombreux postes différents sur le terrain. Il est multiple dans ce qu’il peut faire. C’est un gros corps qui peut entrer et bloquer, mais il a aussi des mains fortes, et une fois qu’il l’a abaissé, il peut courir avec.

Boyd n’a commencé à jouer au football organisé qu’en 2018. À vrai dire, il avait joué une saison en huitième année, mais avait interrompu sa participation parce qu’il n’était pas sérieusement intéressé. Et en fait, Boyd, qui se décrit lui-même comme un « nerd », n’a jamais vraiment pratiqué beaucoup de sport en grandissant à Tallahassee, en Floride.

Lorsque Boyd est arrivé au lycée, il a suivi un cours de conduite automobile dans lequel le test final a été administré par l’entraîneur d’athlétisme de Godby High School, Jesse Forbes. Boyd a conclu un accord avec Forbes selon lequel s’il réussissait son examen de conduite, il rejoindrait l’équipe d’athlétisme de Godby.

Boyd ne réalisait pas que Forbes était également l’entraîneur des receveurs de l’équipe de football de l’école. Il n’a pas fallu longtemps pour que Forbes reconnaisse que la vitesse de Boyd pouvait aider l’équipe de football des Cougars.

«Je me souviens de mon premier entraînement de printemps (en 2018)», a déclaré Boyd. « J’avais un écran de tunnel et j’ai été touché. Je me suis allongé par terre pendant une seconde et je me suis dit : « Dang, est-ce vraiment ce que je veux faire ? » Mais non, c’était vraiment amusant.

Boyd, maintenant répertorié à 6 pieds 2 pouces et 232 livres, est rapidement devenu une partie intégrante de l’offensive de Godby en tant que junior. Il a capté 13 ballons pour un modeste 348 verges et trois touchés.

La production de Boyd sur le terrain, associée à ses atouts physiques, a fait de lui une recrue trois étoiles et lui a valu des offres de bourses du sud du Mississippi, de Troy, du centre de la Floride, du sud de la Floride et de Tech. Il s’est engagé envers Tech avant le début de sa saison senior, puis est sorti et a réalisé 47 attrapés pour 754 verges et 11 touchés.

Le 26 septembre 2020, Boyd a fait ses débuts collégiaux dans les équipes spéciales des Jackets contre Syracuse. Deux semaines plus tard, lors d’une victoire contre Louisville, Boyd s’est cassé la cheville, mettant fin à sa première saison.

Boyd jouerait un total de 50 snaps, principalement dans des équipes spéciales, au cours des deux prochaines saisons, attendant son heure alors que Tech passait de Geoff Collins à Key en tant qu’entraîneur par intérim à Key en tant qu’entraîneur à temps plein. Boyd a également dû rebondir suite à une déchirure du ligament du pouce en cours de route.

Puis est arrivée cette année, lorsque Key et les entraîneurs offensifs sont venus voir Boyd et ont lancé l’idée que Boyd joue un peu comme ailier rapproché.

«Ils me disaient: ‘Tu es un mec grand, rapide et physique.’ Je dois trouver un moyen de mettre le ballon entre vos mains. J’ai dit : « Je ne pourrais pas être plus d’accord » », a ri Boyd. « Au printemps, quelques gars ont eu des entailles et des blessures, alors les gens ont simplement dû occuper d’autres postes.

« Aujourd’hui encore, ma position est toujours aussi mauvaise. C’est beaucoup plus de blocage que ce que vous feriez au niveau du récepteur – enfin, même pas plus de blocage, juste un blocage de corps plus gros. Mêmes concepts d’itinéraire, maintenant il s’agissait simplement de s’adapter en sachant que maintenant, au lieu de bloquer un DB ou une sécurité de 160 à 180 livres, j’avais des secondeurs de plus de 200 livres ou je devrais peut-être ébrécher un D-end de 260 livres.

Le 16 septembre, Boyd est revenu dans la zone des buts pour la première fois depuis le 15 novembre 2019, au cours de sa dernière saison au lycée. Il a réussi un lancer de 14 verges du quart-arrière Haynes King à la fin d’une défaite 48-23 contre Ole Miss – un touché qui a été atténué par la défaite des Jackets et, a déclaré Boyd, par sa chute de ce qui aurait sûrement été un touché. plus tôt dans le jeu.

Boyd a joué 207 clichés cette saison pour les Jackets. Il a réussi cinq modestes attrapés pour 73 verges et a également réussi un touché contre le Boston College. Sa capacité à être une sorte de receveur hybride et d’ailier rapproché a donné à l’offensive Tech une profondeur supplémentaire et a créé des problèmes de confrontation supplémentaires pour les défenses adverses.

En dehors du terrain, Boyd est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme en technologie dès l’été. Il a suffisamment de prérequis pour postuler et s’inscrire dans une école vétérinaire, mais a déclaré qu’il se tourne désormais davantage vers l’investissement immobilier.

Boyd, cependant, n’exclut pas d’accroître son profil en tant que possible joueur de football professionnel.

«Je ne suis pas super, super pour aller dans la NFL. Mais ne vous méprenez pas, s’ils disaient : « Je vous donnerai un million de dollars pour parcourir le terrain », je le ferai. Mais ce n’est pas un de mes rêves ou une aspiration.

«Je veux juste aller à un match de bowling, être un champion de l’ACC, faire tout ce que je dois faire pour l’équipe. Je ne dois même pas être le gars vedette, surtout quand nous avons des gars comme Lik (Malik Rutherford) et Eric (Singleton) et (Christian) Leary et Abdul (Janneh). Ils peuvent avoir la vedette. Ils peuvent avoir toutes les caméras et des trucs comme ça. Je fais juste ce que je peux.

Comme beaucoup de ses coéquipiers des classes supérieures, Boyd avait toutes les chances de choisir une voie différente pour son parcours de football. Sa première saison a été écourtée par la pandémie de COVID-19, il a subi deux blessures importantes, a subi beaucoup trop de défaites et a ressenti le contrecoup d’un changement d’entraîneur.

Mais Boyd est toujours là. Et il n’a pas l’intention d’aller nulle part de si tôt.

“Je n’ai jamais été élevé pour abandonner quoi que ce soit, peu importe l’adversité que vous traversez”, a déclaré Boyd plus tôt cet automne. «J’aime vraiment, vraiment l’entraîneur Key. Il m’a accompagné tout au long de tout cela depuis que je suis ici.

«J’aime vraiment Georgia Tech. Et je n’ai pas encore obtenu mon diplôme, donc je ne partirai pas avant d’avoir obtenu mon diplôme.