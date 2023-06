Tous à bord pour s’amuser en bateau fluvial – Shaw Local

Cet été, admirez la rivière Fox à bord d’un bateau à aubes à l’ancienne. Les ponts supérieurs en plein air offrent une vue imprenable sur le magnifique environnement naturel et offrent aux passagers une excellente occasion de repérer la faune qui vit le long de la voie navigable.

« Nous recommandons toujours aux gens d’apporter des jumelles, ou ils peuvent acheter des jumelles sur le bateau », a déclaré Tera Harvey, responsable des opérations de croisière pour le St. Charles Park District. « Vous ne savez jamais ce que vous allez voir. Nous avons eu beaucoup de chance ces derniers étés avec des pygargues à tête blanche.

Un certain nombre de nouvelles offres ainsi que des favoris de retour sont à l’horizon pour vous faire passer un moment inoubliable sur le pont. Tous les événements proposant des boissons alcoolisées sont ouverts uniquement aux personnes de 21 ans et plus.

Les croisières au coucher du soleil portent bien leur nom, car les personnes à bord du bateau peuvent regarder le ciel devenir doré pendant qu’elles sont transportées le long de la rivière. Les croisières au coucher du soleil ont lieu certains jeudis jusqu’en septembre. Les croisières BYOB Sunset ont lieu un vendredi sur deux tout au long de la saison, qui se déroule jusqu’à la mi-octobre. Pour cet événement, les gens sont invités à apporter leur propre vin ou bière.

« C’est un lieu de prédilection amusant pour la communauté », a déclaré Harvey à propos de l’excursion d’une heure et 15 minutes.

Les croisières Happy Hour sont proposées certains vendredis en juin et juillet et proposent une croisière BYOB d’une heure.

« Ce qui est bien avec la croisière Happy Hour, c’est que les gens peuvent acheter 10 billets à prix réduit et vivre en quelque sorte cette expérience de charter privé sans avoir à s’engager dans un grand événement privé », a déclaré Harvey.

Les croisières Wine Down Wednesday sont proposées de 18 h à 19 h 15 les mercredis 21 juin, 19 juillet et 16 août. Les gens peuvent apporter une bouteille de vin à déguster pendant cette croisière sereine en bateau-mouche. La musique live améliorera l’expérience.

« Nous avons fait installer un nouveau système audio incroyable sur le bateau », a ajouté Harvey.

Ceux qui visitent le Wine Exchange, 1 Illinois St., Suite 140 à St. Charles recevront 10% de réduction sur une bouteille de vin lorsqu’ils montreront leur carte d’embarquement pour la croisière.

Le nouveau programme, Flights of Fancy, comprendra une conférence animée par des experts au cours de laquelle tous à bord découvriront les espèces d’oiseaux régulièrement aperçues dans la vallée de la rivière Fox – des créatures telles que des hérons, des aigrettes et des balbuzards pêcheurs, entre autres. Les particuliers peuvent déguster des échantillons de bières saisonnières de l’établissement local, Pollyanna Brewing. Flights of Fancy a lieu de 19h à 20h15 le jeudi 22 juin.

Tous les âges peuvent s’amuser avec Pirates & Princesses Adventure à 11 h le samedi 22 juillet. Les costumes sont encouragés pour la promenade en bateau-mouche, au cours de laquelle les enfants peuvent rencontrer des swashbucklers adultes et des membres de la royauté tout en participant à des activités.

« Ce programme est très populaire », a déclaré Harvey à propos de la croisière de 40 minutes.

Une fois la promenade en bateau-mouche terminée, les explorateurs de la taille d’une pinte peuvent jouer une partie gratuite au River View Miniature Golf et utiliser une carte pour rechercher des trésors cachés situés dans le parc Pottawatomie.

Toute la famille est invitée pour un Riverboat Eco Float. Les participants peuvent construire leur propre flotteur de racinette tandis que l’experte en nature Pam Otto mène une discussion amusante et éducative sur l’écosystème de la rivière et ses nombreux habitants. Ce programme a lieu de 19 h à 20 h le jeudi 10 août.

Monarchs & Mimosas plongera dans le cycle de vie du papillon monarque, mettant en lumière son voyage migratoire épique vers le Mexique. Mimosas et pâtisseries du petit-déjeuner seront disponibles lors de ce programme fascinant qui se déroulera de 10 h 30 à midi le dimanche 27 août.

Pour en savoir plus sur les excursions en bateau fluvial, y compris les détails des prix, visitez www.stcriverboats.com.