Tous à bord : les ennemis républicains de Trump se précipitent pour le soutenir après la victoire de l’Iowa | Républicains

La victoire éclatante de Donald Trump dans les caucus de l’Iowa a déclenché une nouvelle vague de soutiens de la part d’éminents républicains, parmi lesquels au moins quatre anciens rivaux du parti à l’investiture présidentielle qu’il avait déjà insultés.

Le sénateur du Texas Ted Cruz est devenu le dernier à monter à bord mardi soir, tweetant qu’il était “fier” de soutenir l’ancien président « pour sauver notre pays du programme destructeur des démocrates ».

« Lyin’ Ted », comme Trump a qualifié Cruz lors de leur querelle inconvenante lors de la primaire de 2016, a également été enduré. critique du look de sa femme Heidi et un mensonge de Trump reliant son père à Lee Harvey Oswald, l’assassin de John F. Kennedy.

Le soutien de Cruz est venu rapidement succéder à celui de Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur de droite parvenu qui a suspendu sa campagne pour l’investiture de 2024 après sa performance désastreuse dans l’Iowa.

Samedi, Trump avait a qualifié Ramaswamy de « sournois » et a exhorté les électeurs de l’Iowa à ne pas se laisser « duper » par ses « astuces de campagne trompeuses ». Mardi soir, Ramaswamy a offert à Trump son soutien sans réserve.

“Je l’ai félicité pour sa victoire et désormais, il aura tout mon soutien pour la présidence, et je pense que nous allons faire ce qu’il faut pour ce pays”, a-t-il déclaré dans son discours de concession.

Les deux hommes sont apparus ensemble mardi lors d’un événement de campagne dans le New Hampshire, Ramaswamy souriant largement alors que Les partisans de Trump scandaient « VP, VP » dans un appel pour qu’il soit nommé vice-président à la vice-présidence.

“Il va travailler avec nous pendant longtemps”, Trump a dit.

Un autre ancien candidat qui se rallie désormais à Trump est Doug Burgum, le gouverneur républicain du Dakota du Nord. Trump a pour l’essentiel ignoré le défi autofinancé de Burgum, qui n’a pas réussi à gagner du terrain et s’est conclu discrètement en décembre.

Cette indifférence fut récompensée par le discours de Burgum. soutien total le jour du caucus de l’Iowa, lorsque le gouverneur a facilement changé sa position de refuser de faire affaire avec Trump l’été dernier, pour ne pas être jugé « pour la compagnie qu’on vous tient », à qualifier Trump de « la bonne personne » pour faire avancer le pays.

Comme pour Ramaswamy, Trump a fait pendre une carotte en échange du changement d’avis de Burgum. “Il est l’un des meilleurs gouverneurs de notre pays, et j’espère que je pourrai faire appel à lui pour qu’il soit un élément de l’administration, un élément très important de l’administration”, a déclaré Trump dans ses remarques sur la victoire dans l’Iowa. .

Le sénateur de Floride Marco Rubio est peut-être le plus humilié de tous les anciens ennemis de Trump qui ont ravagé leur fierté et embrassé l’ancien président. a déclaré son soutien dans un tweet dimanche.

À plusieurs reprises dévalorisé comme «Petit Marco» Lors de la course aux primaires de 2016, Rubio a riposté en attaquant les « petites mains » et le bronzage orange de Trump. Ces « railleries sournoises » se sont retournées contre lui et il a perdu contre Trump dans son propre État.

Rubio décrit désormais l’homme qu’il avait autrefois qualifié d’« escroc » comme le seul candidat capable de prendre les « mesures extraordinaires nécessaires pour réparer le désastre ». [Joe] Biden a créé ».

Se réjouir du soutien de Rubio, ainsi que de celui de l’autre sénateur républicain et ancien gouverneur de Floride Rick Scott En novembre, Trump s’est moqué lundi de Ron DeSantis, l’actuel gouverneur de Floride et challenger à l’investiture présidentielle, toujours en lice.

ignorer la promotion de la newsletter passée Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

“C’est bien quand les deux sénateurs républicains très respectés de Floride soutiennent Trump suite à la disparition du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSanctimonious”, a écrit Trump à propos de Rubio et Scott. dans un message sur son réseau Truth Social. “Ils savent quelque chose que les autres ignorent.”

Les analystes s’attendent généralement à ce que DeSantis s’aligne également et soutienne Trump s’il abandonne la course si, comme prévu, il ne parvient pas à faire un résultat positif lors de la primaire du New Hampshire de la semaine prochaine ou au-delà.

DeSantis a été contesté sur ses soutiens présidentiels de 2016 et 2020 à Trump dans un Mairie de CNN mardi soir.

«Je suis républicain. Je sais qu’en 2016, Trump était controversé, mais je l’ai vu comme avec Hillary. [Clinton, the Democratic candidate]nous n’allons rien faire », a-t-il déclaré.

« Je pensais qu’avec Trump… peut-être que nous pourrions obtenir de bonnes choses. Et il faut reconnaître qu’il a mené une bonne politique et je l’ai bien sûr soutenu pour sa réélection en 2020, même si nous avions des désaccords.»

La ruée vers la fidélité parmi les plus hauts républicains soulève des questions familières sur les motivations et les ambitions politiques de ceux qui ont été matraqués par Trump pour ensuite se ranger à ses côtés.

Dans un 2020 colonne pour le verdictNeil H Buchanan, professeur principal au Levin College of Law de l’Université de Floride, a fait valoir que le soutien des républicains à Trump malgré son comportement d’intimidation était une question de « bigoterie et de pouvoir brut ».

« Les républicains aiment simplement ce qu’est Trump, ce qu’il fait et les profondeurs de l’autoritarisme sectaire dans lequel il mènerait ce pays », a-t-il écrit. “Alors qu’il fait tomber les barrières, les Républicains se précipitent joyeusement derrière lui.”