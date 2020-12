Le duc et la duchesse de Cambridge se lancent dans une tournée festive de remontée du moral à travers le pays à bord du train royal.

– Les membres de la famille royale ont leur propre train?

Oui. Le train royal actuel est entré en service en 1977 pour marquer le jubilé d’argent de la reine, mais la famille royale a son propre train dédié depuis le règne de la reine Victoria.

– À quoi cela ressemble-t-il?

Sa livrée est un bordeaux immaculé et très poli connu sous le nom de Royal Claret, arborant des écussons royaux, avec une doublure noire et un toit gris.

Il dispose de neuf voitures – mais toutes ne sont pas toujours utilisées.

– L’intérieur est-il très luxueux?

Étonnamment non. Le train royal est plus fonctionnel que somptueux et son mobilier est désuet.

Les assistants royaux l’ont déjà décrit comme étant équipé d’appareils de salle de bain « que vous pouviez trouver dans Homebase ou B&Q » et le décor comme « très G-Plan » qui était populaire dans les années 1960 et 1970.

En 2002, les responsables du palais de Buckingham ont donné aux journalistes un aperçu rare dans une tentative de détruire la perception qu’il était aussi somptueux que l’Orient Express.

– Qui l’utilise?

Normalement, seuls les membres de la famille royale les plus âgés – la reine, le duc d’Édimbourg avant sa retraite, et le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

– Quelqu’un d’autre?

Les corgis accompagnaient la reine – et aussi la reine mère – à bord pour les voyages à Sandringham ou Balmoral.

Il y a aussi un espace pour les aides et serviteurs royaux.

– A quoi cela sert?

Pour des engagements officiels et pour des voyages plus longs à travers le Royaume-Uni, comme en Écosse ou dans le Norfolk, en particulier lorsque les enfants de la reine étaient jeunes.

Il permet aux membres de la famille royale de voyager pendant la nuit et d’arriver reposés, prêts à effectuer une journée complète d’engagements.

La monarque a fait une tournée en Grande-Bretagne dans le train pour son jubilé d’or en 2002.

– La reine a-t-elle sa propre voiture?

Oui. C’est une voiture de salon privée de 75 pieds de long, climatisée et chauffée électriquement, qui contient une chambre avec un lit simple, un salon, un bureau pour travailler en déplacement, des salles à manger – et une salle de bains complète avec une baignoire pleine grandeur.

– Et les autres voitures?

Le duc d’Édimbourg a une voiture de salon de conception similaire mais avec une cuisine, des rideaux verts, des coussins de chaise assortis et un tapis marron.

Des paysages écossais et des impressions victoriennes de voyages en train antérieurs sont suspendus dans les deux berlines.

– Et le prince de Galles?

Héritier du trône Charles a sa propre voiture-salon avec une chambre, une salle de bains et un bureau avec un petit bureau et un canapé à motifs floraux bleu et blanc assorti au tissu du rideau.

Les autres voitures comprennent des voitures-restaurants, une salle polyvalente pour les cadres supérieurs avec des chambres à coucher, une voiture-lits pour le personnel junior avec des lits superposés et une voiture pour le personnel d’escorte et les agents d’entretien.

– Et la nourriture?

Un chef royal rejoint généralement le train, avec des menus méticuleusement planifiés.

– À quelle fréquence le train royal est-il utilisé?

Cela dépend du journal royal.

Seuls trois voyages – deux par le prince de Galles et un par la reine – ont été effectués à bord du train royal au cours de l’exercice 2019/2020, mais le coût total était supérieur à 63000 £.

– Combien?

Le coût – supporté par le contribuable – a longtemps été controversé et le train a failli être mis au rebut en 2013 quand on craignait que le matériel roulant doive être remplacé.

Au cours de l’année du jubilé d’or de 2002, les voyages du train coûtent 872 000 £.

Son contrat de service est également de 300 000 £ supplémentaires par an et il est maintenu par la société allemande DB Cargo UK.

– Combien ça coûte par mile?

Cela dépend du voyage. En 2017, un voyage de 18317 £ par Charles de Londres à Cwmbran coûtait, selon les calculs de l’agence de presse PA, 130,84 £ par mile.

Un billet de train standard à tout moment pour le même trajet à l’époque ne coûte que 1,30 £ par mile.

– La famille royale ne peut-elle pas prendre un train normal?

Ils le font parfois. La reine se rend généralement en première classe à Sandringham pour ses vacances d’hiver.

– Alors pourquoi y a-t-il encore un train royal?

Les assistants royaux pensent qu’il offre la meilleure option pour la sûreté, la sécurité, l’efficacité et une perturbation minimale pour les autres.

La reine l’aime aussi. C’est son mode de transport préféré pour son intimité et sa commodité, et il supprime la nécessité d’un démarrage exceptionnellement précoce.

Il voyage souvent pendant la nuit pour ne pas ralentir les autres trains, et l’hébergement n’a pas besoin d’être organisé pour la famille royale et, contrairement aux hélicoptères, il peut fonctionner par mauvais temps.

– Est-ce la première fois que William et Kate prennent le train royal?

Oui pour Kate, mais pas pour William. Ce sera leur première fois dans le train ensemble.

Enfant, William s’est rendu à Balmoral et le jour des funérailles de sa mère Diana, princesse de Galles en 1997, William, Charles, le prince Harry et la famille Spencer ont fait le voyage de Londres à la maison ancestrale de la princesse Althorp par Train royal pour son enterrement.

En 2003, William a également voyagé pendant la nuit dans le train à Bangor avec son père pour effectuer une journée d’engagements dans le nord du Pays de Galles avant son 21e anniversaire.

– Qui d’autre l’a utilisé?

La duchesse de Sussex a accompagné la reine à Cheshire dans le train royal en 2018 pour ce qui était son premier engagement royal conjoint avec le monarque.

– Puis-je voyager dans le train royal?

Non, c’est pour la famille royale seulement.

Les dignitaires sont parfois autorisés à l’utiliser. Cherie Blair a organisé un voyage en train pour les épouses des dirigeants du groupe de pays du G8 en 1998.

– Et le moteur?

Le train royal est tiré par l’une des deux locomotives de classe 67 – 67005 – The Queen’s Messenger et 67006 – Royal Sovereign, toutes deux décorées en livrée bordeaux royal.

Ils fonctionnent avec du biocarburant écologique fabriqué à partir d’huile végétale usagée.

Une troisième Classe 67-67026 – Diamond Jubilee – qui présente une livrée en argent, un drapeau de l’union et un logo du Jubilé de diamant a été utilisée lors des célébrations de 2012.

– Donc ce n’est pas tiré par une locomotive à vapeur?

Seulement de temps en temps pour des occasions spéciales.

– N’y avait-il pas des moteurs appelés Prince William et Prince Henry?

Le prince William et le prince Henry – du nom de William et de son frère Harry – étaient une paire de locomotives Royal Class 47 qui tiraient le train royal, mais elles ont été retirées en 2004.

– Quand le premier train royal a-t-il été introduit?

Une voiture dédiée a été construite pour la famille royale en 1840, la reine douairière Adélaïde, la veuve de Guillaume IV, devenant la première à y monter.

– Et la reine Victoria?

Les Victoriens pensaient que conduire sur des trains rapides pouvait vous rendre fou.

Mais la reine Victoria a finalement été persuadée de voyager par chemin de fer en 1842, elle a fait un passage de 25 minutes sur le train royal de Slough à Paddington avec Isambard Kingdom Brunel, qui a conçu Great Western Railway, à cheval sur la plaque de pied.

– A-t-elle été convertie au voyage en train?

Oui. La jeune femme de 23 ans a écrit dans son journal que le voyage était « délicieux et si rapide ».

En 1869, elle avait commandé un ensemble de voitures privées, décorées de soie bleue luxueuse et d’or 23 carats comme un palais sur roues.

– Y a-t-il eu des voyages controversés?

En 2000, un garde du corps royal a déchargé son arme dans le train pendant que la reine dormait. Le trou de balle est encore visible sur une table dans la voiture-restaurant du personnel.

En 1980, un article en première page affirmait qu’une jeune Lady Diana Spencer avait été introduite furtivement à bord du train royal la nuit pour être avec Charles, trois mois avant leurs fiançailles.

Charles, Diana et sa mère ont toujours insisté sur le fait que l’histoire était fausse.