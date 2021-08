Tours jumelles à Philly ; Centre d’enseignes des 76ers Andre Drummond

PHILADELPHIE : Les Philadelphia 76ers ont recruté le centre vétéran de neuf saisons Andre Drummond.

Les termes de l’accord annoncé mercredi n’ont pas été divulgués. Drummond rejoint Philadelphie après avoir partagé la saison 2020-21 avec Cleveland et les Lakers de Los Angeles.

Le Drummond de 6 pieds 10 pouces et 279 livres, deux fois All-Star, portera le numéro 1 pour les Sixers. Il a disputé 46 matchs (tous départs) la saison dernière et a récolté en moyenne 14,9 points, 12,0 rebonds, 1,4 interceptions et 1,1 contres en 27,0 minutes par sortie. Il était l’un des trois seuls joueurs de la NBA, dont le nouveau coéquipier Joel Embiid, à avoir en moyenne un double-double avec rebond ainsi qu’un vol et un bloc la saison dernière.

Nous étions ravis d’ajouter un joueur vétéran de son calibre à notre alignement et attendons avec impatience l’impact de l’enfer cette saison, a déclaré le président des opérations de basket-ball des Sixers, Daryl Morey, qui a annoncé la signature.

