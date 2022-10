Tours du chapeau en Ligue des Champions : Salah, Ronaldo, Lewandowski, Neymar

Mercredi, Liverpool s’est rapproché de la qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions en battant les Rangers 7-1 à Ibrox, où Mohamed Salah a obtenu la liberté de Glasgow.

Rebondissant après une défaite dégonflante contre Arsenal en Premier League le week-end dernier, les Reds ont remporté une victoire décisive grâce en grande partie à un tour du chapeau spectaculaire du remplaçant Salah en seconde période.

Avec son équipe déjà 3-1 et en croisière, Salah a remplacé Darwin Nunez à la 68e minute et a inscrit trois buts en l’espace de seulement six minutes et 12 secondes pour devenir le buteur du tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions masculine. .

Harvey Elliott a ensuite terminé la déroute de 7 buts pour Liverpool, mais la nuit appartenait sans aucun doute à Salah, qui s’est frayé un chemin dans le livre des records malgré le fait qu’il n’a passé que 22 minutes sur le terrain au total.

Il y a enfin un nouveau nom en tête de la liste de tous les temps des buteurs les plus rapides du tour du chapeau de la Ligue des champions pour la première fois en 11 ans, et le top 10 comprend quelques grandes stars et quelques noms surprises.

10. Claudio Pizarro (Bayern Munich vs Lille, 7 novembre 2012) 15 minutes

🇵🇪 ¡El mítico 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐏𝐢𝐳𝐚𝐫𝐫𝐨 cumule 4⃣2⃣ ans ! 🎂 🏆 Ligue des Champions 2013 Recordamos su ‘hat-trick’ contre le LOSC Lille esa temporada 🤩#HBD | #UCL | @pizarrinha | @FCBayernES pic.twitter.com/sZL1AstZ7u — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 3 octobre 2020

Après être sorti des pièges, le Bayern a marqué cinq buts avant la pause alors qu’il remportait une victoire retentissante 6-1 contre Lille lors de la phase de groupes 2012-13. Bastian Schweinsteiger a déjà donné l’avantage aux Bavarois lorsque Pizarro a inscrit son premier but de la mi-temps à la 18e minute. L’international péruvien a ensuite ajouté ses deuxième et troisième en l’espace de 15 minutes, et le tout avant le coup de sifflet de la mi-temps. À l’époque, il s’agissait du quatrième tour du chapeau le plus rapide jamais enregistré en Ligue des champions, mais beaucoup d’eau – et de buts – ont coulé sous le pont depuis lors.

9. Neymar (Barcelone vs Celtic, 11 décembre 2013) 14 minutes

🗓️ #OnThisDay en 2013

🇧🇷 Neymar marque son premier #UCL objectif! 👕 52

⚽️ 31

🅰️ 22 pic.twitter.com/cm8RDz9QSG — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 11 décembre 2018

Neymar a marqué trois buts en moins d’un quart d’heure de chaque côté de la mi-temps lors d’une victoire 6-1 contre le Celtic en 2013 pour Barcelone – dont le premier constituant le tout premier but de la star brésilienne en Ligue des champions.

8. Luiz Adriano (BATE Borisov 0-7 Shakhtar Donetsk, 21 octobre 2014) 12 min

L’attaquant du Shakhtar a en fait marqué cinq buts lors d’une victoire 7-0 au BATE Borisov en 2014, soit le plus grand nombre de buts jamais marqués par un joueur individuel en un seul match de Ligue des champions. Il se trouve que les trois premiers buts n’ont été marqués qu’à 12 minutes d’intervalle, ce qui en fait également le quatrième tour du chapeau le plus rapide jamais marqué dans la compétition à l’époque.

7. Robert Lewandowski (Crvena Zvezda 0-6 Bayern Munich, 26 novembre 2019) 12 minutes

Lewandowski a mis 12 minutes pour marquer trois buts contre Red Star lors d’une victoire en phase de groupes pour le Bayern en 2019. Le prolifique braconnier polonais a finalement terminé avec quatre buts en 14 minutes dans la nuit et 15 pour le tournoi, qui s’est terminé avec lui comme meilleur buteur et Le Bayern champion d’Europe.

6. Robert Lewandowski (Bayern Munich 7-1 Salzbourg, 8 mars 2022) 11 min

Après avoir rassemblé un grand total de zéro tirs cadrés lors du match aller des huitièmes de finale, Lewandowski a abordé la situation en ne prenant que 11 minutes pour marquer trois buts contre Salzbourg dans les 23 premières minutes de la seconde. L’attaquant du Bayern a ouvert le score avec deux pénalités presque consécutives (12e et 21e minute) avant de capitaliser sur un ricochet heureux pour inscrire son troisième.

Ronaldo a réussi huit tours du chapeau en Ligue des champions (un record commun qu’il partage avec — qui d’autre? — Lionel Messi) et le plus rapide d’entre eux était son quatrième. Son triplé de 11 minutes est survenu dans le cadre d’une surabondance de quatre buts lors de l’effacement par le Real Madrid des poids lourds suédois Malmö en 2015. Le “coup du chapeau” spécifique en question chevauchait la pause de la mi-temps, la superstar portugaise lançant son barrage avec un coup franc torpillé à la 39e minute avant d’ajouter deux autres buts aux 47e et 50e minutes.

Un grand W à l’Etihad ! 🙌 On espère la même chose ce soir ! 🙏 🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/NlQcDRu5sC – Manchester City (@ManCity) 6 novembre 2019

Avant l’héroïsme de Salah, Sterling était le plus récent ajout à la liste après avoir mis 11 minutes pour marquer trois buts pour Man City lors de leur fessée d’Atalanta à l’Etihad. City a en fait pris du retard sur un penalty précoce, mais un triplé en seconde période de l’ailier en forme Sterling (ses 12e, 13e et 14e buts lors de ses 17 derniers matchs de Ligue des champions à ce moment-là) a scellé une victoire de retour pour l’équipe de Pep Guardiola.

3. Mike Newell (Blackburn Rovers 4-1 Rosenborg, 6 décembre 1995) 9 minutes

Pied gauche. Pied droit. Entête. Il n’a fallu que neuf minutes à Mike Newell pour marquer le parfait @Ligue des champions triplé ce jour-là en 1995. #Rovers pic.twitter.com/3DADwlTwEQ – Blackburn Rovers (@Rovers) 6 décembre 2017

L’attaquant de Blackburn Newell n’a eu besoin que de neuf minutes pour réussir un tour du chapeau “parfait” (pied gauche, racine droite, tête) lors d’une victoire contre Rosenborg à Ewood Park. Ce fut le point culminant d’une campagne misérable pour les champions en titre de la Premier League, qui ont terminé en bas de leur groupe et ont vu deux de leurs joueurs – David Batty et Graeme Le Saux – se battre sur le terrain lors d’une défaite 3-0. au Spartak Moscou.

Gomis détenait auparavant ce qui semblait être un record inattaquable depuis 2011 lorsqu’il n’avait mis que huit minutes pour marquer les trois quarts de ses quatre buts lors de la raclée lyonnaise du Dinamo Zagreb lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.

1. Mohamed Salah (Rangers 1-7 Liverpool, 12 octobre 2022), 7 minutes

Mohamed Salah, de Liverpool, est le premier joueur égyptien à réussir un tour du chapeau en Ligue des champions. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Le ridicule camée de trois buts de Salah contre les Rangers a non seulement vu l’attaquant de Liverpool battre le record du tour du chapeau le plus rapide de la Ligue des champions, mais à seulement 22 minutes, il l’a également vu établir un nouveau record du moins de minutes totales passées sur le terrain par un remplaçant. pour marquer trois buts – un record verbeux, mais néanmoins impressionnant. Rejoignant Didier Drogba, Samuel Eto’o, Pierre-Emerick Aubameyang et l’ancien partenaire d’attaque des Reds Sadio Mane, Salah est désormais également le huitième joueur né en Afrique à réussir un tour du chapeau en Ligue des champions.