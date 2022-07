Tournure explosive dans le mystère de ” Somerton Man “, âgé de 70 ans, après qu’un homme empoisonné a été retrouvé mort sur la plage avec une note codée dans la poche

LE CAS MYSTÉRIEUX de “l’homme de Somerton” qui a été retrouvé mort avec une étrange note codée dans sa poche a peut-être finalement été résolu.

Il y a environ 74 ans, le corps entièrement habillé d’un homme adulte a été découvert appuyé contre la digue sur la plage de Somerton Park, à Adélaïde, en Australie.

Le mystère de “The Somerton Man”, retrouvé mort en décembre 1948, a peut-être enfin été résolu Crédit : police australienne

Une note codée liée au corps n’a jamais été résolue Crédit : police australienne

Les détectives ont découvert que l’homme mystérieux était vêtu d’un costume et d’une cravate, ne portait aucune pièce d’identité et avait avec lui une note imprimée avec la phrase “Tamam Shud”.

Le morceau de papier a été retrouvé dans son pantalon et les flics ont découvert qu’il avait été arraché d’un livre de poèmes persans qui avait été pris à la bibliothèque locale.

Et à l’intérieur de ce livre, ils ont trouvé un message apparemment codé qui aurait été écrit par l’homme de Somerton – suscitant des spéculations selon lesquelles il était un espion de la guerre froide et aurait peut-être été tué avec un poison indétectable.

C’est un mystère qui a dérouté les enquêteurs sur les affaires froides pendant des décennies, mais maintenant, 70 ans plus tard, l’homme a peut-être été identifié comme étant Carl ‘Charles’ Webb.

Carl était un homme de 43 ans de Melbourne – et le professeur de l’Université d’Adélaïde, Derek Abbott, pense qu’il est l’homme de Somerton.

Personne ne s’est jamais présenté pour réclamer le corps malgré les appels de la police – l’identité du corps a donc toujours été un mystère et sa cause de décès est également restée inconnue.

Le professeur Abbott, qui a travaillé avec la généalogiste américaine Colleen Fitzpatrick, a utilisé les cheveux d’un masque en plâtre fait des restes dans les années 1940 pour construire un profil ADN.

Le professeur et généalogiste a réussi à créer un arbre généalogique d’environ 4 000 personnes en découvrant les parents éloignés de l’homme de Somerton.

Par le processus d’élimination, les enquêteurs ont été conduits à Carl, un ingénieur électricien et fabricant d’instruments de musique.

Le professeur Abbott a déclaré à CNN: “” J’avais l’impression de grimper et d’être au sommet du mont Everest. “

Et ils ont réussi à trouver un lien entre Carel et le nom T.Keane, qui était imprimé au dos de la cravate du Somerton Man.

Il a déclaré: “” Il s’avère que Carl Webb a un beau-frère appelé Thomas Keane, qui vivait à seulement 20 minutes en voiture de lui à Victoria.

“Il n’est donc pas exclu que ces vêtements qu’il avait avec T. Keane dessus ne soient que des héritages de son beau-frère.”

Le professeur Abbott a ajouté qu’ils avaient également découvert que Carl était peut-être en visite à Adélaïde pour essayer de la retrouver.

La police d’Australie-Méridionale – qui continue d’enquêter sur l’affaire – n’a pas encore commenté l’enquête.

QUI ÉTAIT CARL WEBB ?

L’année dernière, les flics ont déterré le corps de l’homme de Somerton pour effectuer des tests ADN – mais ont déclaré avoir rencontré des problèmes en raison du manque “d’échantillons de comparaison”.

Le professeur Abbott espère que ses découvertes seront vérifiées par les autorités et qu’elles pourront faire plus de recherches sur la vie de Carl.

Aucune photo de lui n’est connue dans les bases de données publiques ou les albums de photos de ses proches.

Mais on pense qu’il était un fan de poésie – ce qui pourrait expliquer le lien de l’homme de Somerton avec le Tamam Shud.

Et le professeur a émis l’hypothèse que la note codée était peut-être liée aux noms de chevaux, car Carl adorait parier sur les courses.

Mais malgré les dernières révélations, le code reste indéchiffré.

Carl est né le 16 novembre 1905 à Footscray, dans la banlieue de Melbourne, et était le plus jeune de six enfants.

Serait-ce le visage de Carl Webb ? Crédit : Daniel Voshart, spécialiste médico-légal de la réalité virtuelle

Peu d’informations existent sur sa vie, mais il est connu pour avoir épousé Dorothy ‘Doff’ Robertson.

Elle a ensuite demandé le divorce en avril 1947 et a déménagé à Bute – environ 18 mois avant la découverte de l’homme de Somerton.

La police enquêtant sur l’affaire dans les années 1940 a retrouvé le corps allongé sur le sable en face d’un foyer pour enfants à proximité.

Il était allongé sur le dos, la tête appuyée contre le mur, les jambes allongées et les pieds croisés.

On pense qu’il est mort pendant son sommeil.

Les flics ont trouvé un billet de train inutilisé d’Adélaïde à Henley Beach, un ticket de bus de la ville, un peigne de fabrication américaine, un paquet de chewing-gum à moitié vide, une boîte d’allumettes, un paquet de cigarettes et la note mystérieuse.

Il mesurait 5 pieds 11 pouces, avait les yeux gris, les cheveux blonds et était décrit comme étant “en excellente condition physique”.

Et la seule chose inhabituelle à propos de son corps était ses pieds “en forme de coin” – suggérant qu’il portait toujours des chaussures pointues, impliquant peut-être qu’il était danseur de ballet.

Les funérailles de l’inconnu finalement inhumé en juin 1949 Crédit : Alamy

Les flics ont découvert une valise liée à lui qui était remplie de vêtements marqués “Keane”

Des témoins ont déclaré avoir vu l’homme assis sur la plage, à un moment donné allongé sur le dos, mais bien qu’il soit endormi ou ivre.

Une autopsie a estimé qu’il était décédé vers 2 heures du matin le 1er décembre – et a trouvé son dernier repas d’un pâté mangé environ quatre heures avant sa mort.

Le billet de train dans sa poche a finalement conduit la police à découvrir une valise au vestiaire de la gare qui appartiendrait à l’homme de Somerton.

À l’intérieur de la mallette, les flics ont trouvé des pantoufles, une robe de chambre, un tournevis, un couteau, une paire de ciseaux et un pantalon avec du sable dans les poignets.

Et ils ont également trouvé une cravate marquée du nom “T. Keane” – ainsi qu’un sac à linge et un maillot de corps également marqués “Keane”.

Malgré cette mine d’informations et d’indices, l’identité de l’homme est restée un mystère total pendant des décennies.

Et la nouvelle enquête fournit l’une des mises à jour les plus importantes à ce jour sur la résolution définitive de l’affaire.