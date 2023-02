Tournure effrayante dans l’affaire Levi Davis alors que la star de X Factor révèle l’enfer du «chantage et des menaces de mort» dans la dernière vidéo obsédante

LEVI Davis a publié une dernière vidéo obsédante dans laquelle il a dit qu’il était victime de chantage par des criminels qui menaçaient de le tuer, lui et sa famille.

Le joueur de 24 ans a d’abord supprimé la séquence après l’avoir publiée sur Instagram, mais elle est maintenant réapparue trois mois après la disparition de la star de X Factor et du joueur de rugby à Barcelone.

6 Levi Davis a posté une dernière vidéo obsédante avant de disparaître

6 Il parle d’avoir été victime de chantage et de menaces proférées contre lui et sa famille

Levi photographié lors de son apparition à X Factor

La dernière image connue de Levi, sortant d'un pub à Barcelone en octobre

Levi a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub de la ville espagnole le 29 octobre, après y avoir voyagé depuis Ibiza.

Des rapports ont émis l’hypothèse que l’ancien joueur de rugby professionnel disparu pourrait s’être noyé après avoir été traqué par des criminels pour une dette de 100 000 £.

La vidéo Instagram a été publiée quatre jours avant sa disparition, mais a été récupérée par le détective privé Gavin Burrows.

Il a déclaré qu’il était publié avec l’accord d’amis et de sa famille dans le but d’aider à obtenir des informations sur ce qui aurait pu se passer.

Sa société Line of Inquiry offre une récompense de 10 000 £ pour les informations qui pourraient permettre de retrouver Levi.

La vidéo commence par lui disant : “Je m’appelle Levi Davis et ma vie est en danger. Je vous prie d’écouter et d’essayer de comprendre ce que je vous dis.

Dans les images, un Levi en détresse allègue qu’il a été victime de chantage par des criminels qui l’ont menacé, lui et sa famille.

Il a déclaré que le chantage avait commencé après avoir été sur X Factor en 2019.

Levi a dit qu’il “est allé à la police et je leur ai demandé s’ils pouvaient m’aider” parce que “quelque chose m’arrivait et n’était pas quelque chose de bien”.

“Vous pouvez demander” pourquoi ne voudriez-vous pas simplement rester à l’écart des personnes qui vous souhaitent du mal “”, a déclaré Levi en larmes.

« Et c’est ce que j’ai essayé de faire en commençant une nouvelle vie en Australie. Mais ce qui s’est passé, c’est que j’ai été suivi là-bas aussi.

Levi a déclaré qu’il s’était rendu chez l’un des maîtres chanteurs pour “se conformer à leurs demandes”.

“Ils m’ont dit d’une manière qui n’est pas directe mais qui est absolument vraie qu’ils allaient tenter – si je disais quoi que ce soit – ils allaient essayer de me tuer, menacer ma famille.

“Et ils essayaient aussi de me piéger.”

Levi allègue que les maîtres chanteurs ont eu accès à ses dossiers médicaux lorsqu’ils ont évoqué “des choses dont je suis le seul à avoir eu des conversations avec le NHS”.

Il a dit qu’il “essayait de comprendre leurs demandes” ajoutant “en surface, je devais avoir l’air normal, ils m’ont dit d’avoir l’air normal”.

The Sun Online a choisi de ne pas révéler pourquoi Levi prétend avoir été victime de chantage.

Ce qui est exactement arrivé à Levi reste un mystère.

Après son passage sur X Factor, il a commencé à construire une carrière musicale avec un deuxième single – Los Angeles – qui doit sortir en novembre, pour lequel des photos publicitaires ont été prises.

Ses amis disent qu’ils s’inquiétaient pour lui avant qu’il ne quitte le Royaume-Uni.

Un ami proche Mike Guida, 25 ans, a déclaré à The Sun Online qu’il avait parlé à Levi d’avoir été victime de chantage, mais qu’il s’est inquiété pour Levi lorsqu’il l’a tagué dans la vidéo.

Il a déclaré que Levi avait discuté des problèmes soulevés dans la vidéo au cours des semaines précédentes, y compris lorsqu’il était ivre.

“La vidéo est à peu près tout ce qu’il avait dit moins l’angoisse alimentée par l’alcool”, a déclaré Mike, qui connaît Levi depuis qu’ils étaient à l’université ensemble.

“C’était presque mot pour mot ce qu’il disait dans la vidéo.

“C’était inquiétant qu’il ait dit qu’il était ivre et qu’il l’a ensuite dit sobre.”

Après que le couple ait parlé, Levi a retiré la vidéo et a dit à Mike “Je dois me débrouiller”.

Il a dit: « Dans le passé, il a dit qu’il se passait quelque chose, je ne veux pas que vous soyez blessés.

“J’ai essayé de le pousser à dire ‘mec tu dois me donner quelques détails pour m’aider à comprendre un peu mais il disait ‘non, non ça va’.”

Il a ajouté: “C’est déchirant. C’est l’un des gars les plus proches de moi au monde.

“Il faisait partie de ces personnes sur lesquelles je pouvais entièrement compter en dehors de ma famille. J’ai eu quelques pannes en y pensant.

Un autre ami, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu’il avait été suggéré à Levi que les allégations de chantage étaient dues à des problèmes de santé mentale.

“Mais non, il a été catégorique et a dit” personne ne me suit “. C’est tellement étrange.

“Quand nous avons vu la vidéo, nous avons été vraiment choqués. Nous avons dit “vous voudrez peut-être faire attention en mettant cela là-bas”.

« Nous étions extrêmement inquiets pour sa sécurité et son bien-être. Ce n’est pas quelque chose que vous feriez à la légère.

Toute personne ayant des informations peut contacter la ligne d’enquête gratuitement de n’importe où dans le monde.

Cette semaine, il est apparu que l’Instagram de Levi avait mystérieusement supprimé jusqu’à 38 contacts après sa disparition.

Les noms et la façon dont ils ont été supprimés pourraient fournir des indices essentiels sur ce qui lui est arrivé.

Le joueur de rugby devenu star de la réalité s’est produit sur X Factor: Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans dans le cadre du groupe Try Star.

En 2020, il a joué dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating.

Levi est entré dans l’histoire cette année-là lorsqu’il a été le premier joueur de rugby à XV à devenir bisexuel tout en jouant.

