Tournure de choc dans un accident d’horreur qui a tué 9 personnes, dont 6 coéquipiers de golf universitaire, après que des images ont révélé une épave brisée

Un adolescent soupçonné d’avoir conduit une camionnette dans un accident qui a fait neuf morts n’était pas au volant, a révélé la police.

Six étudiants, qui faisaient partie de l’équipe de golf de l’Université du Sud-Ouest, figuraient parmi les victimes après qu’une camionnette est entrée en collision avec le camion dans l’ouest du Texas en mars.

Un adolescent n’était pas au volant d’un camion qui a fait neuf morts dans l’ouest du Texas 1 crédit

Six étudiants ont été tués dans le smash d’horreur Crédit: L’Université du Sud-Ouest

Ricky Siemens, 13 ans, et son père Henrich, 38 ans, étaient à l’intérieur de la Dodge 2500 et sont également décédés.

Les flics ont allégué que Ricky était au volant et enfreignait la loi.

Les Texans doivent avoir 14 ans pour commencer à suivre des cours en classe pour un permis d’apprenti. Ils peuvent recevoir un permis provisoire à 15 ans mais ils doivent conduire à côté d’un moniteur ou d’un adulte licencié dans le véhicule.

Mais, des tests ADN ont révélé que Henrich conduisait le camion, selon le National Transportation Safety Board.

Le NTSB a également révélé que la méthamphétamine était dans le sang du conducteur.

Et, les responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de “perte soudaine ou rapide de la pression d’air des pneus”.

Il avait été initialement signalé qu’un pneu avait éclaté, provoquant l’horreur.

sergent. Steve Blanco, du ministère de la Sécurité publique du Texas, a décrit la scène comme “très tragique” dans une interview avec NBC – quelques instants après l’accident.

Des images montraient l’épave mutilée de la camionnette et de la camionnette.

Les deux véhicules ont pris feu et des images choquantes montrent l’épave carbonisée.

L’entraîneur-chef Tyler James et le membre de l’équipe Laci Stone ont tous deux été tués dans l’accident

Les autres étudiants tués étaient Mauricio Sanchez, Travis Garcia, Jackson Zinn, Karisa Raines et Tiago Sousa.

Sanchez et Sousa venaient du Mexique et du Portugal.

Dayton Price, 19 ans, et Hayden Underhill, 20 ans, ont été transportés par avion vers un hôpital de Lubbock dans un état critique à la suite de l’accident.

La mère dévastée de Laci, Chelsi, a déclaré: “Elle a été un rayon de soleil absolu pendant ce court laps de temps sur terre.

“Nous ne serons plus jamais les mêmes après cela et nous ne comprenons tout simplement pas comment cela est arrivé à notre fille incroyable, belle, intelligente et joyeuse.”

Les équipes revenaient d’un tournoi de golf dans l’ouest du Texas.

Le président de l’université, Quint Thurman, a été attristé par la mort de James et des étudiants.

James était l’entraîneur-chef des programmes de golf masculin et féminin de l’université, selon une biographie en ligne.

Ricky Siemens a d’abord été soupçonné d’avoir conduit le camion Crédit : Facebook