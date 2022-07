Tournure de choc dans le cas d’un garçon qui “a massacré toute sa famille” alors que des allégations d’empoisonnement effrayantes émergent

Un adolescent qui aurait massacré toute sa famille avait déjà tenté d’empoisonner sa belle-mère avec du beurre de cacahuète, révèlent des documents judiciaires.

Mason Sisk, 19 ans, est accusé d’avoir tiré sur ses parents et ses trois jeunes frères et sœurs âgés de six, cinq et six mois à Elkmont, en Alabama, en 2019.

Nathan Sisk est accusé d’avoir tiré sur toute sa famille Crédit : Bureau du shérif du comté de Limestone

L’adolescent aurait tenté d’empoisonner sa belle-mère Mary Sisk (photo) avec du beurre de cacahuète Crédit : Écoles de la ville de Huntsville

Sisk est également accusé d’avoir tiré sur ses frères et sœurs Colson (au centre) Grayson (à droite) et Aurora (à droite) Crédit : document

Avant d’exécuter prétendument les cinq membres de sa famille, Sisk avait tenté d’empoisonner sa belle-mère en mettant du beurre de cacahuète dans son café – sachant qu’elle était allergique, selon de nouveaux dossiers judiciaires.

Les documents allèguent également que Sisk avait été menaçant envers son père et énergique avec ses trois demi-frères et sœurs plus jeunes, rapporte News19.

Il a également été accusé d’avoir volé des bijoux à sa belle-mère et à sa grand-mère.

Sisk aurait perpétré la fusillade après avoir découvert que sa belle-mère, Mary Sisk, âgée de 35 ans, ne l’avait pas mis au monde, a déclaré un membre de la famille.

Selon le cousin de Sisk, dans les semaines qui ont précédé la fusillade présumée de septembre 2019, le jeune de 14 ans avait « manifesté un comportement problématique à l’école » et brûlé vifs des animaux.

Il a ensuite tiré sur son père, John Sisk, 38 ans, sa belle-mère Mary et ses trois jeunes frères et sœurs, Kane, Colson et Aurora, avant d’appeler le 911 et de dire aux flics qu’il se trouvait dans le sous-sol de sa maison lorsqu’il a entendu des coups de feu.

Le porte-parole du bureau du shérif de Limestone, Steven Young, a déclaré: “Il a couru à la porte et il y avait très peu d’autres informations fournies.”

M. Young a ajouté qu’il y avait des “incohérences” dans la déclaration du garçon, et lorsqu’il a été confronté à des officiers, il “a admis avoir tiré sur les cinq membres de la famille”.

Sisk a également aidé la police à trouver l’arme de poing qu’il aurait utilisée – qui a été retrouvée jetée sur le bord de la route près de la maison.

Les flics ont dit qu’il avait été dans la maison illégalement.

Le père de Sisk, John, avait demandé la garde complète de son fils en 2010.

Il a déclaré que la mère du garçon, décédée l’année suivante, n’avait pas été dans la vie de son fils depuis 2008 en disant à un tribunal qu’elle luttait contre l’alcool et la drogue.

Il a obtenu une garde à vue d’urgence après qu’elle a été retrouvée morte.

La belle-mère de Sisk, Mary, originaire de la Nouvelle-Orléans, était une éducatrice spécialisée “très appréciée” à la Mountain Gap Middle School.

Selon des rapports de 2020, Sisk “n’avait montré aucun signe de remords” pour les crimes présumés.

Sisk fait face à un chef de meurtre qualifié de deux victimes ou plus et à trois chefs de meurtre qualifié d’une victime de moins de 14 ans.

Il comparaîtra devant le tribunal le 12 août pour une audience préliminaire.